Uomini e donne oggi, famosa ex dama chiede di tornare: “Maria dice No”

Uomini e donne oggi: Maria De Filippi e la redazione rifiutano la partecipazione di un ex dama di Uomini e donne e spiega il perchè

Un’altra grande puntata ci attende oggi a Uomini e donne. Come sempre si darà grande spazio al trono over e ai protagonisti di questa stagione. La puntata inizierà con Aurora seduta al centro dello studio che deciderà di chiudere con il suo ultimo corteggiatore arrivato. Intanto, la dama si scontrerà per l’ennesima volta con Giancarlo, che racconterà di aver ricevuto una serie di insulti da parte di Veronica Ursida, ex protagonista di UeD e molto amica della Tropea. Ma il vero colpo di scena sarà svelato da Maria che racconterà cosa è accaduto a proposito della Ursida un pò di tempo fa.

Veronica Ursida vuole tornare a Ued: Maria dice No

Una puntata davvero scoppiettante quella che ci aspetta oggi a Uomini e donne, 2 febbraio. Giancarlo accuserà l’amica di Aurora, Veronica Ursida di insultare lui e sua figlia attraverso un account falso su Instagram. Tra i due protagonisti voleranno parole molto forti e la discussione si farà davvero molto accesa.

Inoltre, nella questione interverrà anche Maria De Filippi spiegando che Veronica più volte ha chiesto alla redazione di voler tornare nel programma. La padrona di casa però sottolineerà che al momento non c’è nessuna possibilità, senza però spiegarne il motivo.

Gemma Galgani convinta che Maurizio ha un’altra fuori

Nella puntata di oggi, ovviamente largo spazio sarà dato anche Gemma Galgani che, dopo aver chiuso con Gianluca continuerà a concentrarsi sul nuovo Maurizio. Allo stesso tempo, discuterà anche con l’ormai ex fiamma Maurizio Guerci e ci saranno una serie di scambi di battutine. La dama è sempre convinta che il cavaliere abbia un’altra donna a casa, anche se ne lei e ne Armando Incarnato sono riusciti a trovare prove concrete.

Ricordiamo, infatti, che la scorsa settimana proprio l’imprenditore napoletano aveva insinuato che Guerci avesse due figli e fosse addirittura sposato. Di conseguenza, senza prove, tutte le accuse contro di lui non hanno nessun valore e a difendere il 50enne ci penserà Tina Cipollari accusando la torinese di essere fuori luogo.