Sara Croce, l’outfit è da capogiro: “Un like anche al muro dietro” – FOTO

Sara Croce bella ed irresistibile su Instagram: la Venere di Garlasco riesce sempre ad attirare l’attenzione dei follower, ma anche le ironie

Quando si parla della “Bonas” di Avanti un altro il mondo del web si scatena, con la sua pagina Instagram che viene puntualmente presa d’assalto dai follower. Che di volta in volta perdono la testa e rimangono senza parole di fronte all’estrema bellezza che l’ex Madre Natura di Ciao Darwin mostra. Per lei si parla ormai di personaggio di primissimo ordine, di ‘big’ del mondo della televisione e dei social. Il pubblico sta attendendo con impazienza il ritorno di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis che quest’anno comincerà l’8 marzo prossimo. Poco più di un mese ancora per vedere alla prova la compagna di Gianmarco Fiory ma anche le sue amiche di avventura che catturano a suon di curve l’attenzione del pubblico. Parliamo di Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi, oltre a Maria Mazza. Per tutte loro c’è l’affetto del pubblico a testimoniare il successo del programma e dei loro personaggi. Ma oltre alla televisione per tutte loro c’è anche il sostegno che arriva dal web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce ha scatenato i suoi follower di Instagram con l’ennesimo scatto che ha messo in risalto tutta la sua bellezza e sensualità, armi che le consentono di rimanere tra i personaggi più graditi anche sul web. Per lei spesso si azzardano anche paragoni importanti, parlando anche di leadership del web pur non essendo una influencer di professione. La showgirl infatti viaggia su numeri importanti non da adesso. Per tutta l’estate ha fatto sognare i follower a suon di bikini bollenti che hanno fatto sempre il classico giro del web. L’ultimo scatto ha mostrato una delle grandi passioni della Venere di Garlasco. Che si tiene in forma con costanti allenamenti anche adeso che le palestre sono chiuse. Ma la showgirl non demorde, e continua a tenersi in forma anche con sedute da casa. Lo scatto che ha pubblicato ha mostrato proprio uno di quei momenti. Con le curve in evidenza e l’ironia dei follower che hanno voluto esaltare anche il suo lato b: “Un like anche al muro dietro” hanno scritto in tanti per evidenziare l’appoggio utilizzato dalla “Bonas”. Foto che non ha bisogno di ulteriori commenti e pubblicata sotto.