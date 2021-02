La moglie di Amadeus un ruolo di primo piano all’interno del kermesse canoro e al suo fianco troveremo due volti noti comici della tv

Mancano davvero poche settimane per questa discutissima edizione del Festival di Sanremo 2021. Tante problematiche ma anche tante novità che ormai tutti sono curiosi di vederle. Dopo la polemica sul pubblico, figurante e non, Amadeus e tutto lo staff finalmente è pronto a partire. Nell’attesa di scoprire chi saranno tutte le co-conduttrici possiamo svelare i nomi delle donne che faranno parte del “Prima Festival”. Attraverso il blog di Davide Maggio, possiamo svelare che che a condurre il programma che aprirà il Festival vero e proprio, dal 27 febbraio al 6 marzo, sarà Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Andiamo a vedere i dettagli.

Giovanna Civitillo con un ruolo di primo piano al Festival

Giovanna Civitillo avrà un ruolo molto importante quest’anno al Festival di Sanremo 2021. Grazie a lei, i telespettatori da casa potranno vedere cosa accade dietro le quinte del teatro Ariston ma non solo. Accanto a lei saranno presenti due comici molto amati Valeria Graci e Giovanni Vernia.

Con l’anticipazione di davidemaggio.it, quindi, vengono meno le voci della sua presunta presenza tra le co-conduttrici. La moglie del Direttore Artistico, sarà molto impegnata a correre dietro gli artisti e ad annunciare piccoli dettagli su di loro. Lo scorso anno, la ballerina lo stesso è stata presente al Festival ma era stata ingaggiata da La Vita in diretta come inviata speciale.

Sanremo 2021 senza pubblico e senza un dopo Festival

Una grandissima soddisfazione sia per l‘ex ballerina de L’eredità che per lo stesso compagno Amadeus. Giovanna Civitillo in questo modo potrà mostrare a tutti le sue doti da invitata e con la sua simpatia sicuramente riuscirà a farsi apprezzare dal pubblico a casa.

Dopo che il Comitato Tecnico Scientifico ha deciso che la manifestazione si compirà senza pubblico in sala sembra che non ci sarà nemmeno un dopo Festival, come è sempre accaduto negli anni precedenti. Si sta pensando, infatti, alla sospensione della trasmissione in quanto Sanremo 2021 dovrebbe allungarsi fino alle 2 di notte.