Stefano De Martino, gravissimo lutto in famiglia: “Incidente domestico”

Sono ore di dolore per Stefano De Martino che ha subìto un grave lutto in famiglia: era molto legato alla parente scomparsa per un improvviso incidente, ecco di chi si tratta.

Un grave lutto ha colpito Stefano De Martino e tutta la sua famiglia nella tarda serata di ieri venerdì 5 febbraio: è scomparsa una parente che si è sempre dichiarata “la sua più grande fan” e alla quale il ballerino era molto affezionato. Ecco che cosa è successo.

Stefano De Martino si è chiuso nel dolore nelle ultime ore dopo la notizia della scomparsa della sua amata nonna Elisa, morta a seguito di una fatalità. Il rapporto che lo legava alla donna era molto puro, pieno di complicità e di affetto: la nonna era un vero e proprio punto di riferimento per il giovane Stefano De Martino e lo aveva sempre spinto a credere in se stesso, accompagnandolo lungo tutto il suo percorso di crescita fino al grande successo in tv.

La causa del decesso

Nonna Elisa aveva 85 anni ed era in perfetta salute, tanto che a causare il decesso non è stata nessuna malattia nonostante l’età avanzata della donna. Sembra invece che a provocare la morte dell’anziana signora sia stato un incidente domestico, una brutta caduta che non le ha lasciato scampo, e così la donna ha abbandonato improvvisamente i famigliari, distrutti per la sua inaspettata scomparsa.

La signora Elisa è stata infatti ritrovata nella sua casa a Torre Annunziata quando ormai era già troppo tardi, senza vita. I soccorsi infatti, chiamati lo stesso dai parenti che la hanno trovata, poco sono riusciti a fare se non constatarne il decesso.

La famiglia di De Martino è molto unita e in queste ore si sta facendo forza per superare il grave lutto inaspettato che li ha colpiti, anche se ancora nessuno ha lasciato dichiarazioni, nemmeno Stefano. È probabile però che il famoso ballerino e conduttore tv lo farà nelle prossime ore, dato lo speciale rapporto che lo legava alla nonna.

Un dolore che lacera soprattutto perché improvviso, in quanto la donna non aveva patologie pregresse e anzi scoppiava di salute. Elisa era infatti una signora piena di vita, molto simpatica, e a volte Stefano l’aveva coinvolta in qualche allegro sketch, facendola apparire anche nel film-documentario sulla propria vita.

Tantissimi i selfie e i video insieme realizzati dalla coppia nonna e nipote in questi anni, alcuni dei quali sono stati molto cliccati.

Anche l’ex moglie di Stefano De Martino Belén Rodriguez era molto affezionata alla nonna, con la quale aveva un bellissimo rapporto. In passato la showgirl argentina era stata molto tempo in compagnia di Elisa soprattutto in occasione delle festività, insieme a tutto il resto della famiglia napoletana di Stefano, nella terra tanto da lei tanto amata.

Anche Belén non ha ancora rilasciato dichiarazioni per rispettare il dolore della famiglia dell’ex, ma si attende nelle prossime ore una sua dichiarazione, insieme a quella di Stefano De Martino.