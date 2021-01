Vediamo insieme due clamorosi no che sono arrivati alla produzione del’Isola dei famosi, che erano dati per certi.

Il programma, o meglio il reality dell’Isola dei famosi 2021 dovrebbe iniziare a breve, e per la precisone, i primi del mese di marzo.

Ma in queste ultime ore, sono arrivate due clamorose smentite sul suo cast, che sembrava essere completo, vediamo insieme di chi si tratta.

Isola dei famosi il cast inizia a cedere: arrivati due no clamorosi

Nelle scorse settimane, si era sparsa una voce sul web, che dava quasi per certa, la partecipazione al reality di una intera famiglia.

Il sito BudiloBlog, aveva anticipato che potevano entrare come concorrenti, Eleonora Giorgio, insieme al figlio Paolo Ciavarro e alla sua compagna Clizia Incorvaia.

Tutti e tre, erano reduci già da altri reality, ed hanno partecipato al Grande Fratello Vip, in edizioni precedenti.

La coppia formata da Polo e Clizia, è fidanzata da oltre un anno, e la loro relazione va a gonfie vele, anche con il benestare di mamma Eleonora.

Ma alcuni voci, sempre dal web, dichiarano che i rapporti tra Clizia, ed Eleonora, non sono poi così rosa e fiori, come fanno sembrare.

Stando però a quello che ha dichiarato direttamente Clizia, tramite il suo profilo social di Instagram, questa speranza di vederli tutti e 3 insieme all’Isola dei Famosi 2021, è andata in fumo.

Ha infatti smentito la sua partecipazione, insieme a Paolo, e forse per Eleonora resta ancora in piedi l’offerta, dato che non ha commentato in alcun modo l’accaduto.

Quindi, dopo i clamorosi rifiuti di Asia Argento e Carolina Morace, arrivano anche quelli di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Insomma i nomi che restano in lizza per il realty sono i seguenti: Vera Gemma, Jill Cooper, Ascanio Pacelli, Luca Dorigo, Nicola Vivarelli, Sossio Aruta, Brando Giorgi, Eleonora Giorgi, Patrizia Rossetti, Marco Baldini, Giorgio Manetti, Nicole Rossi, Angela Nasti, Luigi Oliva, Andrea Ripa Di Meana.

E voi avete qualche preferenza tra questi nomi che sono rimasti? Vi dispiace che Clizia e Paolo non parteciperanno alla prossima edizione del’Isola dei Famosi?