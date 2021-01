Vediamo insieme a che cosa si riferiva l’affermazione di Fiorello sull’amico e collega Amadues, rilasciata ieri sera.

Come sappiamo loro sono amici da tanti anni, anche fuori dal piccolo schermo, stiamo parlando di Amadeus e Fiorello.

Vediamo insieme che cosa ha rivelato quest’ultimo, lasciando senza parole tutti, nelle serata di ieri.

Fiorello rivela e stupisce su Amadeus: “Ha detto una cosa terribile”

Nella serata di ieri, Fiorello ed Amadeus era in collegamento da casa, con il programma condotto da Fabio Fazio, ovvero Che Tempo che fa.

Ovviamente, il padrone di casa, non poteva non fare la domanda, se il Festival si farà oppure no, dato le grandissime polemiche che ci sono state nei giorni scorsi.

In primis risponde Fiorello, dichiarando che sarà un’anno particolare, e che Amadues lo porterà alla rovina.

Ha infatti rivelato, che Amadues lo chiama ogni mattina e gli dice l’idea che gli è venuta per avere il pubblico presente in teatro.

Ma ha anche rivelato qualcosa di particolare che ha lasciato Fiorello senza parole, ovvero:

“Ha detto una cosa terribile. Mi chiama e fa ‘ma tu pensa se succedesse sta cosa, che prima di partire per Sanremo io mi ammalo e lo fai tu da solo’”, a questo punto Fiorello sbotta contro Amadeus: “Ma sei scemo?! Ma cosa dici?!”

Fiorello, dopo questo scambio di battute, ha anche rivelato che è davvero molto attento a rispettare il protocollo sanitario per via del grandissimo impegno che li attende con il Festival di Sanremo.

Fabio Fazio, ha mandato in onda, poi un breve filmato con i momenti migliori dello scorso anno, ed Amadues, ha dichiarato che spera di avere lo stesso spirito dell’anno precedente, ma sicuramente questo sarà un Festival di Sanremo diverso da tutti gli altri, anche per il momento storico che stiamo vivendo.

Ha continuato dicendo, che ci saranno però momenti divertenti e pieni di sorprese, e che Fiorello ne stà preparando molte anche per lui.

Insomma, sembra che il Festival si farà e cercheranno, Amadeus e Fiorello, di mantenere un clima, il più disteso possibile, e voi cosa ne pensate?