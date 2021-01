Vediamo insieme che cosa ha dichiarato di scioccante l’attore di Che Dio ci aiuti su una collega che non si è trovata bene con lui.

Uno dei protagonisti della fiction super amata e seguita, ovvero Che Dio ci aiuti, è proprio l’attore Spollon.

Il ragazzo, però ha fatto una particolare dichiarazione su una collega, che nessuno si aspetta, che non ha avuto un buon rapporto con lui.

Che Dio ci aiuti 6: Spollon shock sull’attrice “la metto a disagio”

Il bellissimo attore interpreta nella fiction Emiliano, ovvero un nuovo personaggio che nel giro di pochissimo ha già preso il cuore di molti telespettatori.

In Che Dio ci aiuti, fa lo psicologo che collabora con Suor Angela nella casa famiglia, ruolo che ha accettato di buon grado, perché anche abbastanza divertente e non troppo serio.

Spollon, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage, dove ha dichiarato di essersi trovato molto bene sul set e di aver trovato un compagno d’avventura che già conosceva dal set di Doc.

Stiamo parlando di Gianmarco Saurino, ed insieme, hanno fatto qualche cenetta in Umbra, motivo per il quale, dichiara di aver preso qualche chilo di troppo.

Continuando nell’intervista ha dichiarato che insieme all’attrice Diana Del Bufalo, anche se i loro personaggi sono spesso complici, non è stato così sul set.

Pierpaolo si è trovato bene con Diana, ma la cosa non era ricambiata, ed infatti ha dichiarato le seguenti parole:

“Lei soffre questa cosa. Non so perché. Mi dispiace molto. Dice che sono esplosivo e lei non è abituata a persone così. Dice che la metto a disagio e che quando ci sono io, il suo livello di energia si abbassa perché la sovrasto”

Un fatto che nessuno si immaginava, dato il livello di affinità che possiamo vedere durante la fiction.

Successivamente, ha anche parlato dell’esordio di Stefano De Martino come attore, e non ha che potuto fare dei complimenti al ragazzo.

Spollon ha infatti dichiarato che si è divertito molto a girare con lui, che è un ragazzo simpatico e sveglio.

Non pensava che era una persona così divertente, ma anche sicura di se, ed ha capito per quale motivo stava con la bellissima Belen Rodriguez.

E voi seguita la fiction Che Dio ci aiuti, giunta alla sua sesta edizione? Immaginavate che tra Pierpaolo e Diana i rapporti non fossero dei migliori?