In viaggio con un amico, Rosanna perde la vita sulla Statale 56

Rosanna Bernocco viaggiava come passeggero di una Fiat Punto tra Molfetta e Ruvo di Puglia: si tratta dell’ultima vittima delle autostrade italiane nel 2021.

Un drammatico scontro frontale, violentissimo sulla strada che va da Molfetta a Ruvo di Puglia: così ha perso la vita Rosanna Bernocco, appena 20 anni mentre viaggiava con un amico. L’incidente è avvenuto nella mattina di venerdì sulla statale numero 56 che collega le varie frazioni della città metropolitana di Bari ed è molto trafficata. Secondo le prime ricostruzioni, Rosanna Bernocco ed un amico viaggiavano su una Fiat Punto: improvvisamente, l’auto è finita sulla carreggiata opposta, dove arrivava in quel momento una Volswagen Golf che ha centrato in pieno l’utilitaria su cui viaggiavano i due ragazzi. Il frontale, ormai inevitabile, è stato talmente violento da accartocciare letteralmente l’abitacolo dell’autovettura.

Per Rosanna che si trovava sul sedile del passeggero purtroppo non c’è stato niente da fare: la ragazza è stata sbalzata fuori dalla macchina e quando la Polizia Stradale è giunta sul posto con i soccorsi, gli uomini del 118 hanno soltanto potuto accertare il decesso di un’altra vittima delle autostrade italiane. Il ragazzo alla guida è rimasto intrappolato nei rottami della Punto: dopo una delicata operazione per liberarlo dalle lamiere, i soccorritori lo hanno trasportato con urgenza in ospedale. Il ragazzo – si apprende proprio dai medici – non è in pericolo di vita ne ha riportato gravi lesioni. Ferita anche la donna che guidava l’altra vettura. Adesso, gli investigatori stanno cercando di capire cosa ha portato all’incidente: l’auto della vittima infatti ha invaso la corsia opposta – dicono gli agenti – per ragioni ancora non accertate, forse una distrazione o magari un guasto al mezzo. Ciò che è certo è che se il 2020 è stato un anno davvero difficile per le strade italiane, il 2021 non è iniziato meglio: in un altro frontale dalla dinamica simile avvenuto nemmeno tre giorni prima, aveva perso la vita una ragazza di appena 15 anni.