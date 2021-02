Dopo la notizia della morte del fratello i gieffini fanno a gara per consolare Dayane Mello: Maria Teresa Ruta le scrive una poesia da lacrime che ha commosso tutti i telespettatori.

La notizia della morte inaspettata del giovane fratello della concorrente del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello ha sconvolto tutti: familiari, telespettatori e, ovviamente, anche i coinquilini della Casa, tra cui Maria Teresa Ruta, che ha deciso così di omaggiarlo con una commovente poesia da lei composta. Ecco che cosa ha scritto la gieffina.

La morte di Lucas: disperazione nella Casa del GF Vip

Una morte prematura, avvenuta decisamente troppo presto, ha colpito la famiglia dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello che ha perso il fratello minore Lucas in un incidente d’auto.

La notizia è stata comunicata nella giornata di ieri 3 febbraio e per Dayane è stata a dir poco sconvolgente: Lucas infatti aveva solo 26 anni quando il terribile incidente stradale lo ha portato via. La gieffina era molto legata a lui e il suo dolore è talmente forte da essere trasmesso anche a tutti i concorrenti del reality show di Canale 5, che insieme a lei hanno voluto così dare un ultimo saluto al giovane.

La cerimonia è stata molto commovente: i gieffini hanno deciso di far volare in cielo una lanterna dal giardino della Casa per dire addio a Lucas insieme a Dayane.

Ma c’è chi ha voluto fare di più, come Maria Teresa Ruta, che per dimostrare la propria vicinanza alla coinquilina colpita dal lutto ha voluto mettere per iscritto i propri sentimenti in una poesia dedicata al fratello scomparso.

Leggi anche -> GF Vip. Alda D’Eusanio shock sulla Rai: “Ecco perché mi portarono fuori dallo studio”

Leggi anche -> GF Vip Andrea Zenga sulla lettera segreta di Rosalinda: “Ha scritto delle cose carine”

La commovente poesia di Maria Teresa Ruta

Il testo poetico che Maria Teresa Ruta ha deciso di dedicare al 26enne ha commosso tutti i telespettatori da casa che sui social hanno condiviso le parole della donna definendole molto toccanti. Dopo aver scritto la lettera infatti Maria Teresa l’ha letta all’influencer Tommaso Zorzi e il video di quel momento sta facendo il giro del web.

“La vita è maledetta, c’eri tu, eravamo in bicicletta, ma buia ora è la mia notte. Per tenerti con me ho provato a fare a botte, ma dal mio sogno ti hanno strappato e all’alba solo dolore è entrato“, ha infatti iniziato a recitarla la Ruta in un momento di commozione generale.

“Non posso neppure da te venire, mi è solo concesso di soffrire, ma appena chiuderò le mie gonfie palpebre, desidero vederti ancora tra le mie tenebre“, continua la poesia, per terminare con: “Così mio dolce Lucas, ti imploro con amore, rientra almeno nei miei sogni per favore“.

Parole molto dolci che la Mello ha apprezzato, grazie anche all’impegno dei coinquilini della Casa che stanno facendo di tutto per stringersi intorno a lei e farle sentire la loro vicinanza, tanto che si parlerebbe addirittura di un ritiro collettivo dal reality lasciando così la vittoria a Dayane.