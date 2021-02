Vediamo insieme che cosa è successo con la diretta di ieri tra Barbara D’Urso e Jasmine Carrisi, e quale errore è stato commesso.

Come sappiamo, la domenica sera va in onda il programma condotto da Barbara D’Urso, ovvero Live, non è la D’Urso, che è sempre molto amato ed apprezzato.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo, però, durante la diretta di ieri, che ha lasciato tutti senza parole.

Barbara D’Urso errore in diretta con Jasmine Carrisi: “Prenditi un caffè”

Come sappiamo, abbiamo visto da poco in televisione la bellissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ovvero Jasmine Carrisi è stata infatti, impegnata insieme al papà, nel programma The Voice Senior.

Tra Barbara D’Urso e Jasmine Carrisi c’è un forte legame, come lei stessa ha confessato durante la diretta del programma.

Ma durante l’intervista, che abbiamo potuto vedere ieri, è successo qualcosa che non si pensava possibile, perchè Barbara aveva preparato una sorpresa per la ragazza.

C’era un bellissimo videomessaggio da parte di Al Bano, che forse doveva andare in onda alla fine dell’intervista, ma così non è stato.

Perché Barbara ha chiesto di mandare un beve video con i momenti migliore dell’esperienza a The Voice, ma in regia hanno commesso un errore ed hanno mandato l’intervista di Al Bano.

La padrona di casa, di Canale 5 imbarazzata per quanto accaduto, ha dichiarato le seguenti parole:

“Regia? Vuoi un caffeuccio? Mi rovini le sorprese. Un piccolo errore di regia”

Barbara ha ripreso la situazione in mano, dicendo che tutti possono sbagliare, e che aveva una sorpresa da parte del padre, ovvero questo bellissimo videomessaggi.

Jasmine, è rimasta molto emozionata dalle parole dolcissime che le ha dedicato il padre, ed ha confessato che è l’unica persona che ascolta sempre.

Insomma la sorpresa a Barbara D’urso non è riuscita, per via di questo piccolo errore, ma Jasmine è rimasta ugualmente colpita ed emozionata dalle parole del papà.

E voi cosa ne pensate del rapporto che hanno padre e figlia? Vi è piaciuta la partecipazione di Jasmine, con Al Bano, a The Voice senior?