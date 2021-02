Vediamo insieme che cosa sta succedendo in queste ultime ore e per quale motivo, Tommaso e Stefania hanno preparato le valigie.

Il programma del Grande Fratello non ci lascia un momento tranquilli, questa volta al centro dell’attenzione ci sono Tommaso e Stefania.

Vediamo insieme che cosa è successo, e per quale motivo lo stanno facendo.

Gf Vip Tommaso e Stefania valigie preparate: abbandonano la casa

Loro sono alcuni dei concorrenti entrati dall’inizio del reality, ovvero a settembre, stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Stefani Orlando.

LEGGI ANCHE —-> IL CANTANTE MASCHERATO: “MI SENTIVO MORIRE PER IL COVID”, IL DRAMMA

Vengono dati, tutti e due, come possibili vincitori del programma, ed hanno affascinato quasi da subito il pubblico che li segue da casa.

Ma qualcosa di particolare è successo nella notte, ovvero Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, hanno iniziato a preparare le loro valigie, ma i due non sono in nomination, quindi come mai hanno fatto questo gesto?

I due amici, hanno detto ai loro inquilini, che oggi abbandonano il programma, data che era stata comunicata dopo il secondo prolungamento.

LEGGI ANCHE —-> GRANDE FRATELLO VIP, DENIS DOSIO CONTRO LA PRODUZIONE: “IO DIMENTICATO….”

Perché, mentre facevano il programma alla radio, il Grande Fratello li ha presi in giro, e tutti e due non hanno apprezzato di buon grado lo scherzo.

Al momento, però, nessuno degli altri inquilini ha creduto veramente che oggi abbandonano il programma, e secondo loro stanno facendo uno scherzo al Grande Fratello per vendicarsi.

Per il momento, questa situazione va avanti da ore, solamente più tardi, o questa sera in puntata sapremmo se era tutto una finzione, oppure se hanno preso realmente questa decisione.

E voi cosa ne pensate di quanto sta accadendo nella casa più spiata d’Italia? Tommaso e Stefania abbandoneranno il programma oppure no? E chi è per voi il possibile vincitore?