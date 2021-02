Vediamo insieme che cosa ha dichiarato il cantante dei Ricchi e Poveri che ha lasciato tutti senza parole, e cosa c’entra il Covid.

Il programma è super amato e seguito, stiamo parlando del Cantante mascherato, che ha visto la partecipazione dei Ricchi e Poveri, sotto la maschera di Baby Alieno.

Ma vediamo insieme che cosa è stato dichiarato, lasciando tutti senza parole.

Il Cantante Mascherato: “Mi sentivo morire per il Covid” il dramma dei Ricchi e Poveri

Il racconto è stato abbastanza concitato, quello effettuato da Franco Gatti, uno dei componenti dei Ricchi e Poveri.

Nei giorni passati si era molto parlato di un presunto malessere non veritiero, all’interno della maschera di Baby Alieno, nel programma Il cantante mascherato.

Ma, il noto cantante, ha confessato, tramite una lunga intervista quello che è successo in realtà, ed ha spiegato per quale motivo si è parlato anche di Covid.

Franco, ha rilasciato un lunga intervista alle pagine di DiPiù tv, ed ha confessato che all’interno della maschera c’erano oltre 40 gradi, e non circolava aria, per di più lui aveva il naso chiuso.

Ha continuato dichiarando che non riusciva a respirare, forse anche per via del Covid, che ha avuto nel mese di ottobre, Franco ha provato a resistere, anche se si è sentito morire.

E’ stato svelato anche come si erano divisi i compiti all’interno di Baby alieno, Franco si occupava dell’occhio, Angela Sotgiu della testa, Angela Brambati delle orecchie, e Marina Occhiena, in ginocchio muoveva le braccia.

Erano tutti davvero molto stretti, e si intrecciavano l’uno con l’altro, insomma un’esibizione davvero complicata e difficile.

Milly ad un certo punto ha chiamato la pubblicità, durante la diretta, come sappiamo, perché Franco sudava freddo e si sentiva morire, ed una volta rientrati dalla pubblicità, hanno abbandonato il gioco.

E voi cosa ne pensate delle parole dichiarate da Franco dei Ricchi e poveri? Secondo voi avevano effettivamente tutti questi problemi, all’interno di Baby Alieno?