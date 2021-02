Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata in onda questa sera, a livello romantico, che nessuno si aspetta.

La fiction è molto amata e seguita, stiamo parlando di Mina Settembre, che tra poche ore vedremo con una nuova puntata.

Ma vediamo insieme alcune anticipazioni per questa sera che lasceranno tutti senza parole.

Mina Settembre anticipazioni: Questa sera succede l’impensabile

La fiction ha iniziato piano piano ad avere successo, ed oggi vedremo in onda la penultima puntata di stagione, per quanto riguarda Mina Settembre.

Sul web, si vocifera già, che Serena Rossi e gli altri attori, saranno impegnati nella registrazione di una seconda serie, dato l’enorme successo.

In una recente intervista, la bravissima attrice, alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha lasciato capire che vedremo un colpo di scena, a livello amoroso che nessuno si aspetterebbe.

Serena, ha dichiarato di essere molto contenta del grandissimo successo che sta avendo la fiction, ed ha confessato che il lunedì mattina, per vedere gli ascolti che ha fatto, ha un po’ di ansia.

La bravissima attrice partenopea, poi, ha un rapporto molto stretto con i suoi follower, tanto che spesso commenta la puntata con loro.

Ha anche rivelato, che le scene più passionali, non le gira lei, ma una sua controfigura, ma nel futuro di Serena, a breve c’è anche un programma tutto suo, che si chiamerà La canzone segreta.

Ci saranno moltissimi ospiti importanti, e si tratta di un format completamente nuovo, come ha rivelato lei stessa.

Per il momento possiamo solamente attendere qualche ora e vedere che cosa succederà di sconvolgente, a livello amoroso, per la nostra amata Mina Settembre, voi avete già qualche idea in merito? Chi sceglierà tra i due bellissimi pretendenti?