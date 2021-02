Vediamo insieme di capire come mai la nota donna, che era appena entrata nella casa del Grande Fratello, è stata espulsa dal programma.

E’ vero il Grande Fratello non lascia mai momenti di tranquillità al pubblico che lo segue, infatti, da qualche ora è stata espulsa Alda D’Eusanio dal programma.

Vediamo insieme che cosa è successo e come mai.

GF Vip: Alda D’Eusanio è stata espulsa dal programma!

Era appena entrata nella casa più spiata d’Italia, ed il suo scopo era proprio quello di creare un po’ di scompiglio, ma forse ha esagerato.

Stiamo parlando di Alda D’Eusanio, che è stata espulsa dal gioco, per alcune frasi pronunciate sul Laura Pausini ed il compagno Paolo Carta.

La decisione è stata presa in modo ufficiale direttamente da Mediaset, con un comunicato ufficiale, e le parole utilizzate sono state le seguenti:

“L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportuni e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa. Un comportamento grave ed imperdonabile“

Tutto quello che è successo, risale a venerdì 5 febbraio, poche ore prima che andasse in onda la diretta, che l’ha salvata nel rimanere nella casa, per via di alcune parole offensive, che aveva già detto

Alda, in questo caso, si trovava in bagno, con alcune coinquiline, ed in sottofondo si sono sentite alcune canzoni della bravissima Laura Pausini.

Proprio in quel momento, sono state dette delle parole molto pesanti, specialmente sul compagni, che stando alle parole di Alda, “la mena” e che “la crocchia di botte” scatenando, ovviamente delle reazioni nei concorrenti.

Tanto che Samantha ha dichiarato, che i due si amano da impazzire, in quel momento, la regia ha immediatamente cambiato inquadratura.

Ma molti utenti, sono riusciti a salvare questo piccolo video, e la notizia ovviamente è arrivate direttamente a Laura Pausini, che ha deciso di intraprendere le vie legali.

Quindi è arrivata la squalifica da gioco, e sicuramente non saranno settimane facili quelle che dovrà affrontare prossimamente.

Secondo voi ha fatto bene il grande fratello a cacciare Alda D’Eusanio da quello che in realtà è solamente un gioco?