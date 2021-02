Elisabetta Gregoraci si è scagliata contro alcuni vipponi del Gf Vip, la showgirl su Ig avrebbe scritto delle pesanti accuse contro alcuni di loro, ma in realtà dietro ci sarebbe lo zampino di altre persone misteriose, “mi è stato hackerato il profilo“, ecco cosa è successo

Elisabetta Gregoraci nelle ultime ore si è data alla pazza gioia su Instagram, la showgirl si è scagliata duramente contro alcuni vipponi di questa edizione del Gf Vip, la Gregoraci avendo passato più di quattro mesi all’interno della casa si è fatta conoscere dal pubblico, rivelandosi una persona molto gentile ed educata, proprio per questo motivo i suoi followers sono rimasti sorpresi nel leggere quei commenti al veleno, soprattutto quelli verso alcuni ex concorrenti che sembravano essere suoi amici.

Tutto è iniziato quando sul profilo personale di Elisabetta sono comparse delle storie alquanto sospette che hanno immediatamente fatto il giro del web in qualche minuto, la prima è stata “Ciao ragazzi. Ho raggiunto il limite. Adesso tolgo i “paletti”. Indovina chi è quel finto amico, che ti tiene buona solo per venderti le macchine“, ovviamente tutti hanno pensato che si riferisse a Francesco Oppini visto che la sua attività consiste proprio nel vendere auto, ma non è finita qui perché dopo poco ha messo un’altra storia riferita a Matilde Brandi accusandola di essere una finta amica e dopo poco altre frecciatine verso Enock Barwuah Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini, a questo punto sono iniziate le polemiche sui vari social non capendo l’accanimento della Gregoraci verso queste persone che ha sempre proclamato amici.

Inizialmente si è pensato che fosse accaduto qualche screzio tra gli ex vipponi, ma in realtà dopo qualche ora è emersa la verità dei fatti, scopriamo cosa è accaduto.

Elisabetta Gregoraci e il giallo del profilo Instagram “mi hanno hackerata”

Hackerato il profilo di Elisabetta Gregoraci pic.twitter.com/vDOL8VxQEa — disagiotv (@disagio_tv) February 4, 2021

Come dicevamo dopo tutte le frecciatine rivolte ai vipponi, gli utenti sul web hanno iniziato ad indagare sulla questione e la verità è emersa poco dopo grazie all’aiuto dei fan della Gregoraci che hanno scoperto che in realtà il profilo di Elisabetta era stato hackerato e che quindi qualcuno si stava divertendo alle sue spalle per creare dei gossip, qui sotto il post in questione dove i fan della showgirl avvertono i vari utenti di quanto accaduto:

Ma non è finita qui, dopo qualche ora è emersa un’altra notizia sulla questione, è vero che il profilo della Gregoraci è stato hackerato ma in realtà dietro tutto questo non c’è un pazzo mitomane ma solo lo zampino delle Iene, che hanno voluto fare uno scherzo alla ex concorrente del Grande Fratello Vip che probabilmente andrà in onda nelle prossime settimane.

Per fortuna nessuna lite in corso tra gli ex vipponi della casa più spiata d’Italia, ma solo un grosso malinteso, non vediamo l’ora di vedere lo scherzo architettato dalla Iene.