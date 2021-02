Vediamo insieme che cosa ha confessato per la prima volta, la bellissima e super seguita Chiara Ferragni sulla sua gravidanza.

Lei è una delle influencer più conosciute al mondo, ed è in dolce attesa del suo secondo figlio, che nascerà a breve.

Ma vediamo insieme che cosa ha dichiarato in queste ultime ore, rivelando il suo dramma in gravidanza.

Chiara Ferragni parla del suo dramma in gravidanza

La bellissima Chiara Ferragni è sempre più vicina alla nascita della seconda figlia, dopo il piccolo Leone.

Si trova infatti, nella 32 esimo settimana di gestazione, ed il parto è sempre più vicino, in queste ore, Chiara ha deciso di condividere con il suo pubblico un ricordo della gravidanza.

Ha parlato di quando era in dolce attesa di Leo, ed aveva una grande paura per il momento della nascita.

Le parole che ha utilizzato la bella Influencer sono state le seguenti:

“Tutto stava andando liscio, fino a quando il battito di Leo non ha iniziato a battere nel pomeriggio. Hanno dovuto darmi l’ossigeno, rallentare l’ossitocina, ed ho iniziato ad essere molto spaventata”

Tutti i suoi problemi con la prima gravidanza sono nati dopo la 33esima settimana di gravidanza, quando i suoi liquidi erano tutti in valori molto bassi, ed ha iniziato anche ad avere problemi proprio con la placenta.

Chiara era molto spaventata, anche perché aveva una infezione in corso, e le hanno somministrato anche degli antibiotici.

Ma fortunatamente, dopo ben 18 ore di travaglio, il piccolo Leone è venuto alla luce senza particolari problematiche.

Nelle ultime settimane, si è parlato molto del nome che hanno scelto, insieme a Fedez, per la piccola in arrivo a breve, ma per il momento non è trapelata alcuna notizia.

Ha anche pubblicato alcune ecografie, dove secondo lei, la bambina potrebbe avere le labbra belle come quelle del noto papà.