Selvaggia Roma, la scollatura è illegale, fan senza parole: “Ci fai impazzire”

Selvaggia Roma ha pubblicato una foto su IG che ha scatenato la passione dei follower nei suoi confronti: la scollatura è da perdere il fiato

Non è passata inosservata la foto che la web influencer ha postato su Instagram. Uno scatto che ha messo in risalto le qualità fisiche dell’ex gieffina che è seguitissima sui social. Nella casa del Grande Fratello Vip non ha avuto il percorso che si immaginava al momento dell’ingresso nella casa. Qualche screzio di troppo e la popolarità dei personaggi con i quali è andata a confrontarsi non le hanno permesso di esprimersi al meglio delle sue possibilità. Ma appena uscita dal programma di Alfonso Signorini ha visto aumentare a dismisura le sue performance. Con i post che pubblica che ricevono tantissimo affetto da parte dei fan che non hanno mai smesso di seguirla. Non è difficile capire il motivo del suo successo sui social in quanto parliamo oggettivamente di una bellissima ragazza. Che anche grazie al suo carattere solare e positivi riesce a farsi volere bene dai follower. Che rispondono sempre con tanta partecipazione alle sue uscite sul web.

Selvaggia Roma ha postato una foto che probabilmente fa riferimento a qualche mese fa. Quando ancora c’erano poche restrizioni e si poteva uscire e viaggiare liberamente. Il periodo è di sicuro quello estivo, e lo si intuisce dando uno sguardo all’outfit della web influencer che veste in pantaloni corti ed un top bianco scollato. L’abbronzatura ed un fisico perfetto, la posa sexy e la scollatura hanno reso incandescente l’atmosfera. Con i follower che sono impazziti davanti ad uno scatto che ha messo in risalto tutta la sua forte sensualità. Tantissimi i commenti arrivati per lei, con i complimenti per la sua straordinaria bellezza e sensualità, ma anche per la scollatura che non è passata inosservata. Tanti suoi fan le hanno anche chiesto se ci fosse nella puntata del GF Vip del venerdì. Insomma, tantissimo entusiasmo per un personaggio pubblico che resta sempre molto seguito.