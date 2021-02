Alfonso Signorini: “Tutti hanno paura di lui”, le affermazioni dell’ex

Salvatore Veneziano criticata il lavoro di Alfonso Signorini e spara a zero sulla usa persona: Tutti hanno paura di lui, ecco perchè

Non è la prima volta che Salvo Veneziano si scaglia contro Alfonso Signorini. L’ex gieffino, che ha partecipato al reality per ben due volte, commenta molto quanto accade in questa discutissima edizione. Il noto pizzaiolo siciliano, infatti, nelle ultime settimane se ne è uscito con delle frasi davvero infelici sia sulla produzione che lo stesso conduttore.

Salvatore Veneziano contro il GFVip e Signorini

Questo Grande Fratello Vip 5 è davvero un’edizione molto particolare, tante squalifiche ma anche tanti misteri sui concorrenti. Ad esempio, da casa in molti ancora non hanno capito il perchè Alda D’Eusasio non sia stata squalificata dal gioco se Fausto Leali con lo stesso termine usato è stato sbattuto fuori.

Oppure, perchè Stefano Bettarini che non ha bestemmiato è stato espulso. A queste opinioni si è aggiunto anche Salvatore Veneziano, ex concorrente della casa. L’ex gieffino, oltre a commentare tanto sui social quanto accade nel reality, è spesso opinionista anche nelle trasmissioni della D’Urso e di recente ha anche rilasciato un’intervista molto forte al settimanale Nuovo Tv.

L’ex concorrente spara a zero sul Conduttore del GFVip

In una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, Salvo Veneziano come sempre ha detto tutto ciò che pensava. L‘ex concorrente, infatti, è convinto che tutti abbiano paura di Alfonso Signorini, motivo per cui nessuno parla o risponde. “Tutti hanno paura di lui e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione”.

Invece, su Dayane Mello ha detto che la modella ha sempre raccontato che sua madre faceva la prostituta e invece di essere rimproverata è sempre stata difesa e santificata. Infine, Veneziano non si è risparmiato nemmeno su Pierpaolo Pretelli ammettendo che il trentenne ha due cervelli: uno sulla testa e l’altro in mezzo alle gambe con il quale ragione più spesso.

Dopo le sue esternazioni, però, pare che Alfonso Signorini non sia rimasto in silenzio. Infatti, proprio nella giornata di ieri, dal portale di Davide Maggio è uscita fuori la notizia di una diffida e querela sia nei confronti di Veneziano e di Stefano Bettarini che ormai da mesi sporcano l’immagine del GFVip