Salvo Veneziano al centro di una polemica, l’ex concorrente del Gf Vip avrebbe commentato in modo inopportuno il lutto, accaduto solo qualche ora fa, sul fratello di Dayane Mello, web infuriato per le sue parole, ecco cosa è successo

Salvo Veneziano è ancora una volta al centro delle polemiche, questa volta il web non perdona l’ex concorrente avrebbe commentato in modo vergognoso il post pubblicato sulla pagina ufficiale del Gf Vip in cui comunicavano la triste notizia sulla morte del fratello di Dayane Mello, ovviamente gli utenti sul web sempre molto attenti hanno subito individuato il commento e hanno iniziato ad attaccarlo tipo con commenti come “Ma sto cialtrone non si è ancora tolto dall’internet? Ma quanto si può essere MESCHINI?“, scopriamo cosa ha detto.

Come dicevamo nelle ultime ore è accaduto un fatto molto triste, Dayane Mello ha perso in un tragico incidente suo fratello Lucas e la produzione del Gf Vip ha concesso per questo motivo alla Mello di uscire dalla casa per qualche ora per parlare con suo fratello Giuliano su quanto accaduto. Dopo qualche ora è arrivata la comunicazione che la modella brasiliana ha preferito rimanere in casa con i suoi compagni non potendo andare in Brasile per i funerali e quindi ha voluto avere il supporto dei nuovi amici invece che restare da sola in casa a Milano.

Dopo questa faticosa scelta è arrivato il commento si Salvo Veneziano “Condoglianze…purtroppo la vita è questa…PS posso sembrare cinico ma mi sorprende molto che non stai abbandonando la casa…?” qui sotto la foto del commento del ex concorrente:

“Salvo Veneziano”:

Per aver pubblicato questo post e questa storia su Instagram pic.twitter.com/djoVPKsdLM — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) February 3, 2021

Gli utenti sul web vedendo queste parole sono ovviamente partiti all’attacco postando su twitter dei commenti contro l’ex vippone, Salvo anche questa non volta non è riuscito a tenere a freno la lingua anche di fronte a un evento tragico come la morte di un giovane ragazzo.

Vedremo se anche Alfonso Signorini vorrà intervenire sulla questione per fare una bella ramanzina a Salvo Veneziano, non ci resta che aspettare la puntata di Venerdì sera.