Vediamo insieme che cosa ha confessato la bellissima Elisa Isoardi su suo profilo social di Instagram, lasciando tutti senza parole.

Lei è una donna bellissima ed un’altrettanto perfetta professionista, stiamo parlando di Elisa Isoardi.

Vediamo insieme, però che cosa ha confessato in queste ultime ore, lasciando tutti i suoi follower stupiti, e soprattutto a chi o cosa si riferiva.

Elisa Isoardi lo confessa su Ig: “Lo desidero sempre”

Il suo nome, continua ad essere molto chiacchierato, per via prima di una sua possibile partecipazione al programma l’Isola dei famosi, poi per un passaggio alla concorrenza.

Stiamo parlando di Elisa Isoardi, che in queste settimane, stà mostrando sul suo profilo social di Instagram, come tiene il suo perfetto fisico in allenamento.

I suoi ammiratori, sono davvero molti, oltre 514 mila, e di giorno in giorno aumentano sempre di più.

Ma in queste ultime ore ha pubblicato un post davvero molto particolare, dove ha citato alcune parole famose di D’Annunzio, ovvero.

“La passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente, come le più grandi. Non ho mai tregua”

La frase accanto al suo allenamento ha lasciato un po’ stupiti i suoi follower, anche per via delle voci che ci sono sul web.

Si vocifera, infatti, che presto Elisa lascerà la Rai per andare a Mediaset, anche dopo le varie ospitate che ha fatto di recente.

Ma quella più insistente è la sua partecipazione al reality, L’Isola dei famosi, e forse si sta allenando in modo così intensivo proprio per quello.

In molti, sperano di vedere questa bellissima naufraga in Honduras, coperta di pochi vestiti, anche perchè la sua bellezza è davvero disarmante, perchè è una donna con tutte le curve al posto giusto.

E voi cosa ne pensate sia della particolare frase che ha pubblicato su Instagram, Elisa Isoardi, che della sua possibile partecipazione all’Isola dei famosi?