Vediamo insieme che cosa è successo, alla fiction super amata e seguita Che Dio ci aiuti, che è stata colpita da un grave lutto.

Come sappiamo la fiction che va in onda da diverse stagioni, e che in ogni puntata ha un grandissimo seguito di pubblico è Che Dio ci aiuti.

Ma nelle ultime ore è giunta la notizia di un grave lutto che ha colpito la fiction, vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo.

Che Dio ci aiuti 6: Il grave lutto che ha colpito la fiction

La fiction è una delle più amate di sempre, e stiamo parlando di Che Dio ci aiuti, giunta alla sua sesta edizione.

Come sappiamo, però, ci sono moltissimi attori, ed attrici, ma in queste ultime ore, è stata proprio lei ha comunicare il grave lutto che l’ha colpita.

Stiamo parlando della super amata e seguita, Simonetta Columbu, che tramite il suo profilo social di Instagram, ha infatti scritto che è venuta a mancare la nonna.

E, come c’era da aspettarsi, ovviamente, ha ricevuto moltissimi commenti di vicinanza per il grave lutto che l’ha colpita.

Accanto alle bellissime parole che ha dedicato alla nonna, al quale si capisce che voleva molto bene, c’è una tenerissima immagine di loro due, con Simonetta da piccola.

Simonetta, parla di un bellissimo completo che la nonna le voleva sempre regalare, che indossa anche nella fotografia, ma che lei ha indossato per l’ultima volta e poi lo ha riconsegnato alla nonna, per sempre.

Parole, queste davvero toccanti, che fanno capire tutto il bene che si volevano, e quanto sia dolce e bella l’anima di questa bellissima ragazza.

Ci stringiamo attorno a Simonetta, in questo momento di dolore, alla quale inviamo le nostre più sentite condoglianze.