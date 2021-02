Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme: la coppia esce allo scoperto

Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme. L’attore turco e la conduttrice sono usciti ufficialmente allo scoperto con una foto

Finalmente dopo tanto chiacchiericcio Diletta Leotta e Can Yaman sono usciti allo scoperto. Da settimane, ormai si parla di una relazione segreta tra i due e uno scatto postato dall’attore turco metterebbe fine al pettegolezzo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Can Yaman e Diletta Leotta escono allo scoperto

Nel dettaglio, questa volta, a confermare il gossip è proprio l’attore protagonista di Daydreamer. Con uno scatto postato direttamente sul suo account Instagram, Can Yaman ha messo fine ai pettegolezzi, mostrandosi in compagnia della show girl italiana. Come si vede nel post, i due sono in un poligono e non ha caso Can ha scritto “Coppia pericolosa”.

Ovviamente vedendoli insieme, i fan sono impazziti, e lo hanno riempito di like. Purtroppo, nessun commento, perchè Yaman nelle scorse settimane, è stato costretto a chiudere la sua bacheca a seguito di una serie di insulti e critiche sopratutto nei confronti della Leotta. Per ora, sembra che la coppia sia uscita allo scoperto ma comunque non è da escludere che i due abbiano in procinto un progetto lavorativo insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Dove e come si sono conosciuti i due modelli?

Il presunto flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta impazza da settimane e tutti sono alla ricerca del vero scoop. Pochi giorni fa, è stato proprio il settimanale Chi a postare scatti inediti della coppia a cena insieme a Roma.

Un incontro avvenuto dopo mezzanotte e che sarebbe terminato ai piani alti dell’albergo. C’è da dire, inoltre, che per ora nessuno dei due si è apertamente dichiarato ma molti indizi lasciano intendere una laison. E mentre Can si diverte a stuzzicare il proprio pubblico, Diletta pare abbia abbandonato momentaneamente i social. Il motivo?

La 29enne è tra i concorrenti di Celebrity Hunted: un nuovo reality di Amazon e non può usare i social. Per questo, dunque, Diletta non ha condiviso lo stesso scatto postato dal suo nuovo fida