GF Vip, Carlotta Dell’Isola esce dalla casa spara a zero su Andrea Zenga

Dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip, Carlotta Dell’Isola svela finalmente cosa ne pensa dei suoi ex coinquilini. Ecco cosa ha detto l’ex partecipante di Temptation Island.

Carlotta Dell’Isola ex partecipante di Temptation Island è stata l’ultima eliminata dal Gf Vip. L’influencer è entrata nel reality subito dopo Natale e in più di un mese di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia non ha lasciato un grande segno. Oltre alla proposta di matrimonio in diretta nazionale del fidanzato Nello, la ragazza non ha espresso grandi opinioni rimanendo sempre nell’ombra. Una volta uscita dalla casa però ha deciso di dire la sua rivelando finalmente cosa pensa dei suoi ex coinquilini. Opinioni che nessuno si aspettava e che hanno sorpreso i suoi follower conviti che andasse d’accordo con tutti i partecipanti del GF Vip. Il più colpito dai giudizi e dalle critiche della bionda è stato Andrea Zenga.

Secondo Carlotta Zenga sarebbe noioso, falso e predicherebbe bene razzolando male. Un giudizio severo che non era mai trapelato durante il reality. Molti dei suoi follower infatti hanno trovato strano che la ragazza non abbia mai detto nulla prima e secondo alcuni sarebbe stata falsa e calcolatrice. Un comportamento dettato da una strategia per rimanere più a lungo nel reality. I dubbi in realtà erano già sorti durante la permanenza in casa: la bionda influencer infatti aveva dimostrato un carattere molto forte e peperino durante l’ultima edizione di Temptation Island, ma una volta sbarcata nel reality condotto da Alfonso Signorini si è dimostrata totalmente un’altra persona. Ora però sembrerebbe sia tornata sè stessa decidendo di esprimere le sue opinioni e i suoi pensieri sul GF Vip e i suoi partecipanti. Dopo aver aspramente criticato Andrea Zenga ha però voluto lanciare una lancia a favore di Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet raccontando che pur non provando nessuna nostalgia per la casa, gli mancano le tre coinquiline.

Tra di loro si è creato un bellissimo rapporto che spera di poter continuare quando il reality volgerà al termine