Cerchiamo di capire, cosa sta succedendo al programma l’Isola dei famosi, che non andrà, nuovamente, in onda ancora prima di iniziare.

Uno dei programmai maggiormente attesi, in questa stagione, dopo il Grande Fratello, era proprio L’isola de famosi.

Cerchiamo di capire insieme che cosa sta succedendo e per quale motivo c’è questo stop prima della data d’inizio.

Isola dei famosi: non va più in onda-tutto quello che c’è da sapere

Come sappiamo, quest’anno ci dovevano essere moltissime novità nel programma che verrà al timone Ilary Blasi, ovvero l’isola dei famosi.

Il programma sarebbe dovuto iniziare, praticamente dopo pochi giorni dalla fine dell’altro reality super amato e seguito, ovvero il Grande Fratello.

Ma come sappiamo, tutte le reti, prima di far iniziare un nuovo programma si danno un’occhiata su quello che mettono in palinsesto alla concorrenza,.

E proprio in base a queste informazioni, come possiamo leggere anche dalle pagine del sito sempre ben informato, TvBlog, sembra che 8 marzo sulla Rai ci sia un nuovo episodio di una fiction molto amata e seguita.

Stiamo parlando del Commissario Montalbano, e per questo motivo, si vocifera sul web, che L’Isola dei famosi non inizierà quel giorno, ma successivamente.

Le voci, indicano, come possibile data d’inizio quella del 11 si marzo, quando invece, doveva andare in diretta la seconda puntata del reality condotto da Ilary Blasi.

Cosa che però potrebbe essere rimandata ancora, perché in quella data, su Rai1 andrà in onda il finale di stagione, di un mostro sacro della fiction, ovvero Che Dio ci aiuti 6.

Quindi al momento, sono solamente voci, che nei prossimi giorni sapremo se verranno confermate oppure no, anche perché manca ancora un mese.

E secondo voi, sposteranno solamente il giorno, oppure inizieranno direttamente dalla settimana successiva? E’ giusto che le reti fanno questi calcoli prima di mandare un programma?