Vediamo insieme che cosa deciderà con il prossimo appuntamento, la super seguita Suor Angela, che lascerà tutti senza parole.

La fiction che si svolge dentro ad un convento è proprio Che Dio ci aiuti, ed è giunta alla sua sesta edizione, e ieri sera abbiamo assistito ad una importante puntata.

Ma vediamo insieme che cosa succederà prossimamente che lascerà tutti con il fiato sospeso.

Che Dio ci aiuti 6: La decisione di Suor Angela stupirà tutti

Come abbiamo potuto vedere nella puntata che è andata in onda, nella giornata di ieri, per quanto riguarda la fiction Che Dio ci aiuti 6 sono successo molte cose.

Suor Angela ha scoperto che Erasmo ha una voglia sulla gamba, proprio come lei, sarà davvero il figlio?

Abbiamo visto, poi che c’è stata anche una gara di ballo, con l’arrivo di Stefano de Martino come maestro di ballo.

Ma è arrivata ad Assisi, anche la sorella di Suor Angela, che ha portato con se un po’ di segreti di famiglia che verranno scoperti.

Come abbiamo potuto vedere, Erasmo non è il figlio di Suor Angela, ma il fratello che il padre ha avuto quando la mamma stava male.

Ma nelle prossima puntata, che andrà in onda 11 gennaio, la suora prenderà un’importante decisione, ovvero aiuterà il fratello a trovare chi è e dove si trova la madre.

Per il momento hanno solamente il nome, e nulla di più ma con la sua tenacia, molto probabilmente, riusciranno a capire chi è.

Azzurra cercherà di far avvicinare Penny a Monica, ma i risultati non saranno quelli sperati, e nel frattempo Nico decide di organizzare una cena a quattro con Ginevra, Emiliano e Monica, ed il divertimento sarà assicurato.

Insomma, anche la prossima puntata di Che Dio ci aiuti sarà piena di colpi di scena, e di momenti interessanti.

E voi seguite le avventure di Suor Angela e gli altri al convento? Secondo voi troveranno la mamma di Erasmo?