Vediamo insieme la particolare dichiarazione che ha fatto direttamente Alberto Matano ieri, che ha lasciato tutti allibiti.

Il programma pomeridiano che va i diretta sulla Rai, ovvero La vita in diretta, come sappiamo è condotto da Alberto Matano, che però ieri ha fatto una particolare dichiarazione.

Vediamo meglio insieme cosa stà succedendo e tutte le voci che si sono sul web.

La vita in diretta si ferma: cosa sta succedendo ad Alberto Matano

Come al solito, anche ieri abbiamo avuto modo di vedere il bravissimo Alberto Matano al timone del programma pomeridiano, La vita in diretta.

Ma sul finire del programma ha lasciato dicendo una particolare frase, che ha lasciato tutti stupiti, e che ha scatenato il web.

Alberto ha infatti detto le seguenti parole:

“Ci vediamo domani, forse”

Da quel momento in poi si sono scatenate mille ipotesi, forse, oggi ci sarà un nuovo speciale del tg1 per via della situazione politica, particolare, che stiamo vivendo in Italia, e per questo motivo non ci sarà il solito appuntamento.

Oppure poteva solamente essere una battuta, o un modo diverso di salutare il pubblico ed attenderlo il giorno dopo, creando un po’ di suspance.

Per il momento non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali, su eventuali cambi di programma al palinsesto della Rai, ma non è ancora detto.

Secondo voi, quale potrebbe essere il motivo di un saluto così enigmatico da parte del conduttore di La vita in diretta?

Quale ipotesi vi sembra più veritiera? In molti sul web, condividono il primo pensiero, ovvero che ritroveremo Alberto Matano, direttamente lunedì.

Il programma che lo vede al timone, sta riscuotendo, giorno dopo giorno, sempre maggiori commenti positivi e grandissimo seguito da parte del pubblico a casa.

Quindi, è molto probabile, che oggi ci sia un nuovo speciale del Tg per aggiornarci sui nuovi sviluppi, cosa ne pensate?