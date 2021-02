Grande Fratello Vip, Denis Dosio contro la produzione: “Io dimenticato…”

Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip ieri sera hanno dato il loro sostegno a Dayane Mello e tra questi mancava Denis Dosio

Ieri sera, molti ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono presentati in passerella, tutti vestiti in nero per dare sostegno e un abbraccio a Dayane Mello, che come sappiamo ha perso suo fratello Lucas. Come da regolamento, chiunque viene squalificato o tanto meno decide di abbandonare il reality non può più mettere piede nello studio e questo è accaduto a Denis Dosio. Ieri sera, però, il ragazzo sarebbe voluto essere anche lui insieme agli altri e per tale motivo ha espresso tutto il suo dissenso…

Denis Dosio si sfoga sui social per il No del GFVip

Nelle sue poche settimane dentro la Casa, Denis Dosio si è fatto volere bene da tutti e proprio con Dayane Mello si era creato un bellissimo rapporto Però la sua permanenza è durata poco e nonostante la squalifica ieri sera sarebbe voluto essere insieme agli altri. Infatti, il giovane pare abbia chiesto alla produzione di ritornare “nella casa” ma come da regolamento gli è stato impedito.

Denis ci è rimasto molto male e si è subito sfogato sui social. Infatti, sul proprio account Instagram ha scritto il motivo per cui non era presente in passerella.“Io agli autori ho chiesto di poterci andare ma credo che il problema sia la squalifica, e ok va bene”. Il suo commento, però, non si è fermato li perchè dopo pochi istanti è partito all’attacco. “Mi sono sentito escluso tante volte nella mia vita”, ha raccontato ai suoi follower.

Le parole dell’ex gieffino contro la produzione

Dopo l’attacco di Stefano Bettarini e Salvo Veneziano, anche Denis Dosio si è scagliato contro il Grande Fratello Vip. Ricordiamo che tutti e tre sono stati squalificati dal gioco e nessuno è più tornato nello studio di Canale 5. Denis si è detto molto deluso dal comportamento della produzione e rammaricato.

Il giovane, poi, ha sottolineato quanto avrebbe voluto sentirsi parte di questo reality, almeno qualche volta. Non è mai stato menzionato e in questa occasione avrebbe desiderato dare un “abbraccio” a Dayane, proprio come gli altri.