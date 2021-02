Vediamo insieme che cosa è successo durante la diretta del Cantante mascherato che ha lasciato tutti senza parole, compresa Milly Carlucci.

Come abbiamo imparato a capire, il programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Il cantante mascherato, ha varie situazioni da gestire, anche abbastanza complicate.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo durante la diretta, che ha lasciato tutti senza parole, compresa la presentatrice.

Il cantante mascherato: la situazione è degenerata in diretta Milly scioccata

Il nuovo programma, o meglio la seconda edizione del Cantante mascherato sta riscuotendo un enorme successo di pubblico, ma tra i giudici sembra esserci qualche problema, che Milly deve affrontare, anche durante l’ultima diretta che abbiamo visto.

La situazione diventa, particolare, se così possiamo dire, nello studio mentre si stà discutendo sulla possibile identità di chi si nasconde sotto la maschera del Pappagallo.

Tra i vari indizi che ha lasciato la maschera, ed il suo vip, ha comunicato di aver avuto un grande successo con le donne.

In quel momento, la fantasia dei giudici presenti in studio, ha iniziato a fare le ipotesi più varie, ed i nomi sono stati i seguenti.

Come prima ipotesi è stato detto il cantante Morgan, che ha sempre avuto un grande successo con le donne, oltre ad essere un cosiddetto “artista maledetto”.

Successivamente viene fatto il nome di Francesco Renga, che come compagna famosa, ha avuto Ambra Angiolini, e proprio in questo momento interviene Milly, anche in modo imbarazzato dicendo le seguenti parole.

“Fare l’elenco delle donne del Pappagallo adesso mi sembra una cosa indelicata”

Ma il battibecco, se così lo possiamo chiamare è continuato, perché secondo Costantino della Gherardesca, Francesco Renga ha avuto più donne di Morgan.

E Caterina Balivo, commenta ancora, che lui è più serio di Morgan, perché pubblicamente ne ha avute solamente 3 mentre il primo molte di più.

Cosa ne pensate di questo particolare scambio di parole tra i giudici del Cantante Mascherato, e delle varie ipotesi? Ha fatto bene Milly Carlucci ad intervenire nella discussione?