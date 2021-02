Gf Vip, si avvertono delle urla fuori dalla casa rivolte a Stefania Orlando, la gieffina presa dall’emozione reagisce in modo inaspettato, vediamo cosa è successo

Nel corso di questa ultima settimana nella casa del Gf Vip ne sono successe di ogni, inizialmente la tragica notizia sulla morte del fratello di Dayane Mello, Lucas, in un grave incidente, dopo poche ore la squalifica di Alda D’Eusanio per alcune frasi vergognose su Laura Pausini e poi la decisione drastica si Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che hanno preparato le valigie per abbandonare il reality, insomma una settimana piena di emozioni che ha letteralmente sconvolto gli umori della casa. I concorrenti sembrano aver superato la soglia dello stress e infatti iniziano a manifestare i primi cenni di sofferenza per la reclusione all’interno di quelle quattro mura da ormai più di quattro mesi.

Nelle ultime ore fuori dalla casa del grande fratello si sono sentite delle urla rivolte a Stefania Orlando, la concorrente in quel momento si trovava da sola nel giardino e quelle voci sono dei suoi fan che cercano di darle la forza per andare avanti, la gieffina sentendo quelle parole ha reagito nella maniera meno aspettata, vediamo cosa è accaduto.

Stefania Orlando si lascia prendere dall’emozione “sei la queen”

I concorrenti del Gf Vip negli ultimi giorni hanno passato dei momenti indimenticabili, si sono riuniti attorno a Dayane come una piccola famiglia allargata e sono riusciti con il loro affetto a darle la forza di reagire, anche gli altri vipponi sono stati presi dallo sconforto per quanto accaduto e ultimamente il clima nella casa non è dei migliori. Per questo motivo i fan del reality ogni giorno cercano di dare forza ai loro beniamini con aerei e appostate con il megafono fuori dalla casa. L’ultimo episodio emozionante è stato quello di Stefania Orlando, la quale si trovava in giardino da sola avvolta tra i suoi pensieri e ad un certo punto ha sentito delle grida provenire da fuori che dicevano “sei la nostra queen” lei sentendo queste parole si è lasciata andare a un pianto liberatorio, probabilmente emozionata dai suoi fan.

Intanto è emersa la notizia sul possibile abbandono dal reality della Orlando e di Zorzi , scopriremo stasera quale decisione i due abbiano preso.