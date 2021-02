Alda D’Eusanio su Maria De Filippi: “Non sa cosa significa avere un figlio”!

Ennesima gaffe di Alda D’Eusanio fatta al GFVip: questa volta la conduttrice prende di mira la regina Maria De Filippi e il pubblico non perdona

Subito dopo al puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, molti concorrenti in casa sono stati avvolti dalla malinconia. Uno tra questi, Dayane Mello che però ha trovato conforto tra le braccia di Alda D’Eusanio. L’ultima gieffina arrivata, a meno di una settimana dal suo ingresso, già sta facendo molto parlare di se. Nei giorni scorsi è stata la centro di una forte polemica per una parola infelice, tanto che da casa tutti hanno chiesto una sua squalifica dal programma. Nonostante le se scuse in diretta, pare che Alda poche ore fa ha di nuovo commesso una clamorosa gaffe, ma questa volta nei confronti di Maria De Filippi.

Alda D’Eusanio usa parole dure contro Maria De Filippi: la regia censura

Alda D’Eusanio, dopo aver ricevuto una pesante critica da Mario Balotelli, si è resa protagonista di un altro episodio al quanto spiacevole. La conduttrice televisiva, sempre parlando con Dayane Mello si è lasciata andare ad un suo parere che al pubblico non è piaciuto affatto. Alda ha menzionato Maria De Filippi affermando che “lei è una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera. Non sa cosa è veramente avere un figlio”.

Dopo tali parole, la regia ha subito cercato di intervenire, abbassando il volume dei microfoni delle due dirette interessate, e pochi secondi dopo cambiando inquadratura. Purtroppo, a nulla è servito l’intervento della produzione in quanto la frase ha fatto già il giro del web. Un’ uscita davvero infelice quella di Alda che sicuramente avrà delle conseguenze.

Provvedimento disciplinare per la gieffina?

Di sicuro nell’attesa di capire se Alfonso Signorini parlerà di quanto accaduto nella prossima diretta televisiva, possiamo confermare che il popolo web non è affatto contento del comportamento di Alda D’Eusanio. La gieffina è già la seconda volta che offende persone e in questo casa si sa benissimo quanto il pubblico a casa sia affezionato a Maria De Filippi.

Intanto, da casa, in molti sperano anche che la gieffina non si sia riferita al fatto che la conduttrice di Uomini e donne abbia adottato suo figlio e questo potrebbe cambiare il valore di essere genitore.