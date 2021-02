Gf Vip, Alda D’Eusanio: la squalifica è assicurata, ennesima battuta infelice,

Alda D’Eusanio rischia seriamente la squalifica, dopo la battuta razzista questa volta la giornalista ha fatto l’ennesima gaffe imperdonabile, il web chiede l’immediata eliminazione dal reality, scopriamo di cosa si tratta

Alda D’Eusanio è entrata nella casa del Gf Vip solo da qualche giorno ma sembra che il suo percorso nel reality stia per terminare, la giornalista ha fatto l’ennesima battuta infelice e questa volta ha seriamente fatto infuriare gli utenti sul web che hanno richiesto la squalifica immediata dal programma. La D’Eusanio doveva essere l’ultima concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, la giornalista nonostante sia arrivata da pochissimo potrebbe già abbandonare la casa per colpa di alcune sue frasi di cattivo gusto che hanno turbato la sensibilità di moltissime persone e per questo motivo la squalifica sarebbe inevitabile, scopriamo cosa ha combinato la vippona.

Alda D’Eusanio e la barzelletta di cattivo gusto, il web chiede la squalifica

Alda D’eusanio che racconta una barzelletta imitando un handicappato, ma cos’è si sono accordati per far squalificare i nuovi entrati in tempi record?#gfvip — Lara (@Larabrusi) January 30, 2021

Nelle ultime ore sul web è scoppiata una polemica a causa di una frase razzista di Alda D’Eusanio, ovviamente in moltissimi hanno richiesto l’espulsione della giornalista, soprattutto per quanto accaduto in precedenza a Fausto Leali che dopo aver pronunciato alcune parole di cattivo gusto è stato immediatamente squalificato dal reality. A intervenire sulla questione è stato anche Enock Barwuah che si è sentito preso in causa e per questo motivo si è scagliato contro di lei chiedendo l’eliminazione dal reality. Ma non è finita qua perché Alda avrebbe fatto l’ennesima gaffe raccontando una barzelletta di cattivo gusto imitando le persone con disabilità, le sue parole non sono sfuggite agli utenti sul web che si sono immediatamente scagliati contro la giornalista e hanno richiesto che vengano presi dei seri provvedimenti su di lei.

Sui social è immediatamente scattata la polemica sulla questione e moltissimi telespettatori hanno richiesto che la concorrente venga immediatamente cacciata dal reality, ora non ci resta che aspettare la puntata di stasera per capire se Alda D’Eusanio sarà realmente squalificata, qui sotto altri tweet contro la concorrente.

Alda D’Eusanio sta già camminando sul filo del rasoio raccontando delle barzellette pericolosissime, fino a lunedì mi sa che non ci arriva #GFVip — Ginko21 (@Ginko_21) January 30, 2021