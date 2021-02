Belen non ha ancora confermato la gravidanza ma i fan ormai non hanno più dubbi: la showgirl sembrerebbe essere incita. Per questo motivo la Rodriguez è stata attaccata sui social per aver fatto un gesto inaccettabile in gravidanza. Di cosa si tratta?

Belen e il compagno Antonino aspettano il loro primo figlio. Il secondo per la showgirl argentina dopo l’arrivo di Santiago nel 2013, avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Secondo quanto riportato da TGcom24 e dal settimanale “Chi”, la bella showgirl sarebbe incinta di più i 4 mesi e l’arrivo del bambino sarebbe previsto per il prossimo maggio. La coppia sta cercando di mantenere la notizia riservata, soprattutto perchè a riguardo non sono arrivate né smentite, né conferme, ma ormai i fan ne sono sicuri. Inoltre solo qualche giorno fa Belen ha dato indirettamente la conferma definitiva pubblicando una stories nella quale indossava un braccialetto antinausea.

Proprio per questo motivo molti hanno attaccato la Rodriguez sui social per un gesto inaccettabile in gravidanza. Belen infatti avrebbe pubblicato delle Instagram stories in cui mostrava un calice mezzo vuoto di vino, accompagnato da una frase: “Che si rida, che si beva, questo brindisi è mio, nessun me lo leva“. Eppure i fan, una volta vista la foto, non hanno reagito affatto bene: molti le hanno ricordato che durante la gravidanza le bevande alcoliche andrebbero evitate. Alcuni le hanno scritto: “Belen sei incinta non bere”; “Attenzione le donne in attesa non possono bere”; “Ma non eri incinta?“; “Non bere Belen che fa male al bambino”, mentre altri hanno cercato di motivare quella foto scrivendo: “Non penso sia incinta, non dimentichiamo che se fosse per il gossip avrebbe già undici figli” ha sottolineato un’utente. Intanto Belen sembra sempre più raggiante che mai e la storia con Spinalbese procede a gonfie vele. A 10 mesi dalla fine del suo matrimonio si è già lasciata il passato alla spalle ed è pronta a creare una nuova famiglia.