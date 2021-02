Belen Rodriguez incinta: svelato il nome e il sesso del bebè

Belen Rodriguez incinta di Antonio Spinalbese: svelato il nome e il sesso del bambino che dovrebbe nascere in piena estate

La notizia della seconda gravidanza di Belen Rodriguez continua ad incuriosire i fan che vogliono sapere a tutti i costi cosa aspetta la modella argentina. Nonostante non è stato ancora confermato ne da parte sua e tanto meno da quella del compagno la certezza del lieto evento, sembra non ci siano dubbi. Tante le foto, ma anche gli indizi, notati sia dai fan ma anche dai giornalisti. Intanto, nella trasmissione su Tv 8 a Ogni Mattina, programma condotto da Adriana Volpe un noto giornalista ha svelato il nome e il sesso del bambino.

Belen Rodrgiuez incinta: svelato il sesso e il nome del nascituro

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese aspetterebbero una bimba e dovrebbe chiamarsi Tabita. A raccontarlo è stato il giornalista specializzato in cronaca rosa Sandro Pirrotta a Ogni Mattina, programma condotto da Adriana Volpe. Inoltre, Giovanni Ciacci, altro ospite fisso della Volpe, ha puntualizzato che la coppia ancora non si è espressa sul lieto evento ma sia la conduttrice che il giornalista non hanno dubbi: Belen è incinta.

C’è da dire, inoltre, che alcune persone molto vicine alla modella hanno raccontato che nei primi tre mesi di gestazione, la Rodriguez ha sofferto di forti nausee e questo lo confermerebbe anche il braccialetto anti nausea notato da alcuni fan nei suoi post. Attualmente, la conduttrice sarebbe al quarto mese e dopo questi difficili momenti oggi goderebbe di ottima salute.

La modella argentina nel mirino del web

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez è finita nel mirino del web. La modella ha postato sul suo account Instagram uno scatto a cena: con un piatto e un calice di vino. Accanto alla foto la seguente didascalia: “Che si rida, e che si beva, questo brindisi è mio, nessun me lo leva.

Ovviamente i fan, sapendo della sua gravidanza l’hanno riempita di insulti e commenti cattivi. In molti le hanno ricordato che quando si è in attesa non bisogna bere alcolici ma anche in questo caso, Belen ha preferito il silenzio…