Abraham Garcia è stato ospite a LIVE Non è la D’Urso durante il quale ha speso parole d’amore per la ex Giulia Salemi. Ecco che cosa ha detto su di lei a Barbara D’Urso.

Abraham Garcia, ospitato nel famoso salotto domenicale di Barbara D’Urso, ha pronunciato parole molto tenere nei confronti della sua ex ragazza Giulia Salemi, con la quale il 30enne si era frequentato per qualche tempo prima che lei entrasse a far parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

Solo pochi giorni fa l’ex di Giulia Salemi Abraham Garcia si era dichiarato sulle pagine della rivista “Novella 2000”: l’influencer aveva fatto sapere di voler riconquistare il cuore della sua Giulia, poco importa se adesso la gieffina si sta vivendo una bella storia d’amore con Pierpaolo Pretelli all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Abraham: “Giulia è una persona speciale”

E proprio di ex si è parlato durante la sua ospitata a LIVE Non è la D’Urso, nel corso della quale l’influencer ha fatto una vera e propria dichiarazione alla Salemi per la prima volta in televisione.

“Giulia per me è una persona speciale“, ha raccontato continuando spiegando come sia una donna che ha sempre in testa e nel cuore. “Non è una donna qualunque”: la definisce così l’ex, che quindi nonostante la separazione nutre ancora molto affetto nei confronti della gieffina. “Io e lei stavamo insieme due anni fa in una relazione a distanza: sono venuto a Milano la prima volta solo per vedere lei. Occupa uno spazio particolare nella mia testa“, ha proseguito, spiegando come il primo incontro tra i due sia avvenuto quattro anni fa.

Giulia e Pierpaolo: le parole di Abraham

Sulla storia di Giulia con Pierpaolo Pretelli Abraham si è espresso a favore, dicendosi contento per lei, ma di certo non si è tirato indietro: “Entrare nella Casa per riprendermela? Perché no?! Se lei non è felice con il nuovo ragazzo entro nella Casa senza problemi“.

Pretelli deve quindi preoccuparsi? Come reagirà quando vedrà il filmato del programma con l’intervista all’ex della sua Giulia? Non resta che rimanere sintonizzati per scoprire come andrà a finire.

Leggi anche -> GF Vip: “Lei è raccomandata e andrà in finale” parole forti contro l’inquilina

Leggi anche -> Gf Vip: spunta l’ex di Giulia Salemi “sono geloso, voglio tornare con lei”

Chi è Abraham Garcia

Il bel madrileno ha iniziato una carriera televisiva all’età di soli 21 anni, ottenendo un successo sui social che è andato via via aumentando. Tante sono state le sue partecipazioni a diversi reality, tra cui “Gandia Shore” e “Doble Tentación” durante i quali ha avuto parecchi flirt, e, sorpresa, tra la sua lunga lista di ex spunta anche il nome di un’altra famosa italiana: Elettra Lamborghini.