Domenica In, Caterina Balivo confessa: “Ecco perché ho lasciato la tv”

Nel programma domenicale Domenica In, condotto da Mara Venier, Caterina Balivo ha rivelato il vero motivo della sua scomparsa dal piccolo schermo. Ecco cosa è ha spinto la presentatrice a lasciare Vieni da me e il pomeriggio di Rai Uno.

Caterina Balivo ospite nel salotto di Mara Venier ha voluto chiarire una volta per tutte cosa l’ha spinta a rinunciare alla conduzione del programma di Rai Uno Vieni da me. Mara Venier, durante l’intervista le ha riservato alcune sorprese come un video messaggio della sorella e vecchi ricordi insieme all’amico e conduttore Fabrizio Frizzi ma l’argomento più atteso dal pubblico è stato proprio il motivo della sua scomparsa dal piccolo schermo. La scorsa primavera Caterina ha infatti annunciato di volersi prendere del tempo da dedicare alla sua famiglia. Una pausa dalla tv dopo quasi venti anni di lavoro. A Domenica In la presentatrice ha raccontato di aver fatto una scelta d’amore.

Dopo l’arrivo del Covid i suoi equilibri familiari sono radicalmente cambiati e questo ha portato ad un cambiamento nella sua vita. La Balivo racconta che mentre negli anni scorsi il marito, Guido Maria Brera, riusciva a trascorrere molto tempo con i loro figli Guido Alberto e Cora, dopo l’avvento della pandemia ha dovuto modificare le sue abitudini, restando più spesso lontano da casa. Questo ha portato inevitabilmente alla scelta di rimanere lei con i bambini, prendendosi una pausa dal lavoro. Una scelta fatta appunto per “amore” decidendo di non trascurare l’educazione dei suoi figli. Caterina racconta che il marito ha più volte fatto sacrifici per permetterle di lavorare e ora è il suo turno per tenere unita la famiglia. Una scelta difficile ma che la conduttrice è stata felicissima di fare e ora a quasi un anno dal suo ritiro è pronta a tornare in televisione con partecipazioni meno impegnative.

La conduttrice infatti è già tornata sul piccolo schermo come giurata di Il Cantante Mascherato. Un programma amatissimo dalla Balivo fin dalla prima edizione. Lo scorso anno nel suo programma Vieni da me ha riservato grande rilevanza alla competizione canora e ora la vede protagonista per il suo ritorno in tv.