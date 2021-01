Belen Rodriguez, la frecciata a Stefano De Martino: “Ho le p***e e la parola”

Belen Rodriguez pare abbia mandato una frecciata (e non di poco conto) all’ex Stefano De Martino dal suo account Instagram

Se le parole della show girl argentina sono davvero indirizzate a Stefano De Martino, questo significherebbe che tra i due davvero non corre buon sangue. Vi avevamo già parlato di un presunto screzio per l’ex coppia, infatti, sembra che proprio che l’ex ballerino di Amici non abbia preso bene la notizia della sua seconda gravidanza. Motivo per cui Belen Rodriguez gli avrebbe lanciato una frecciata poche ore fa direttamente sul suo account Instagram. Vediamo insieme cosa è successo.

Belen Rodriguez e la strana frecciata su IG

Belen Rodriguez poche ore fa ha postato su Instagram una foto accompagnata da una didascalia molto particolare. A lasciare a bocca aperta i suoi follower le parole riportate accanto all’immagine: “Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface”. Si tratta di una frase estrapolata dal film interpretato da Al Pacino ma ovviamente in tanti hanno subito pensato ad una frecciata all’ex marito Stefano De Martino.

Pochi giorni fa, infatti, si è parlato molto del conduttore televisivo. Alcune persone vicine al ballerino napoletano hanno dichiarato che Stefano non ha preso bene la notizia della gravidanza della ex. Il motivo sarebbe dato dal fatto che tutto è accaduto troppo presto, anche perchè c’è da dire che lui e la modella si sono lasciati la scorsa primavera.

La modella argentina in attesa Stefano De Martino “geloso”?

Intanto, possiamo dire che non c’è nessuna certezza sul fatto che le parole scritte da Belen Rodriguez siano indirizzate a Stefano De Martino ma visti gli ultimi avvenimenti ci sarebbe una grande probabilità. Lo stesso vale a dire anche per la gravidanza, in quanto nè lei e nè Antonino hanno confermato o smentito il lieto evento.

Sempre secondo fonti vicine alla coppia più chiacchierata del momento, pare che la modella argentina sia da poco entrata nel quarto mese e ciò significa che il secondogenito arriverebbe in estate.