Martina Stella, l’accappatoio scivola via: “Oltre le gambe c’è di più”

Martina Stella ha scatenato le fantasie dei suoi follower di Instagram con uno scatto in accappatoio che ha mostrato delle curve bollenti

Un sabato mattina di quelli bollenti per l’attrice toscana, che ha voluto fare un regalo ai suoi follower di Instagram con un post che ha fatto il giro del web sin dal momento della pubblicazione. Un momento di relax per la protagonista de “L’ultimo bacio” e di tanti altri successi cinematografici che l’hanno proiettata al centro dell’attenzione anche mediatica negli anni. Per lei infatti si è parlato di ‘stella’ nascente del cinema e da promessa è diventata una conferma sul palcoscenico nazionale. Il suo successo adesso resta alto anche sui social, soprattutto su Instagram dove appare con regolarità anche con post che ne esaltano la bellezza e sensualità. Doti fisiche che spesso infiammano il web, con i follower che si dicono pazzi di lei e delle sua qualità che non restano inosservate. Anche con il post che ha pubblicato nel ‘sabato mattina’ è stata definita irresistibile dal popolo del web, con migliaia di like e commenti che hanno certificato la sua forte popolarità anche sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina Stella protagonista assoluta di Instagram. Il post che ha pubblicato in accappatoio ha mostrato un dettaglio bollente. La sua colazione del sabato mattina è stata bollente: in evidenza le sue curve che hanno fatto impazzire i follower. Non è la prima volta che le capita un successo così netto. L’accappatoio ha lasciato intravedere delle curve bollenti oltre alle gambe, dettaglio che ha esaltato i fan con il gioco del vedo non vedo che ha scatenato la passione del popolo del web. Tantissimi i commenti per l’attrice, con il post che è stato invaso dall’affetto e dall’amore dei follower che non si sono trattenuti davanti alle sue qualità fisiche. Foto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare come sempre a voi.