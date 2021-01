Francesca Cipriani senza veli scatena le ironie dei follower: “Sembri un Duplo”

Francesca Cipriani ha infiammato il web con una foto che ha messo in risalto delle curve abbondanti che hanno scatenato ironie tra i follower

La scollatura che la showgirl ha mostrato ai follower è stata ampia, di quelle da capogiro e che spesso si vedono anche in televisione. In pochi minuti la sua pagina Instagram è stata presa d’assalto da migliaia di fan che non hanno potuto trattenere la loro voglia di esprimere con like e commenti tutto il loro compiacimento. Primo piano che non ha lasciato spazio all’immaginazione, anche se il vestito che ha indossato ha evidenziato delle trasparenze che hanno aggiunto ulteriori elementi di sensualità che hanno reso lo scatto di quelli non per deboli di cuore. Non è la prima volta che la Pupa riesce a catalizzare l’attenzione generale grazie alle sue qualità fisiche che non passano inosservate sia in televisione che sui social. Su Instagram il successo per lei rimane costante, con le attenzioni dei follower che si concentrano sulle sue curve che spesso fanno il giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial)

Cosa che è accaduta spesso a Francesca Cipriani, abituata al successo ottenuto dai suoi post, ma anche a qualche critica da parte di chi pensa che il suo comportamento sia eccessivo. Scatenando spesso non solo approvazioni o critiche, ma anche ironie da parte dei follower. Che si divertono a stuzzicarla, allo stesso modo in cui lei lancia le provocazioni che vengono raccolte dagli ammiratori. “Voglia di primavera💚” ha commentato la showgirl, tante le risposte al post da migliaia di follower. “Che magnifica principessa che sei” ha scritto un fan, ma si è letto anche altro nei commenti al post che abbiamo pubblicato sotto. “Sembri un duplo” ha commentato in modo scherzoso un follower, ponendo l’attenzione sulle sue curve evidenti. Post che anche stavolta lasciamo commentare a voi, ribadendo che si tratta di foto non per deboli di cuore.