Nina Moric incanta i follower di IG anche mentre dorme: “Si, io ho un sogno”

Nina Moric ha lasciato senza parole i follower di Instagram che l’hanno ammirata in tutta la sua sensualità in un post definito da sogno

L’ex modella di origini croate ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato la passione dei follower nei suoi confronti. Nonostante le criticità anche recenti nelle sue relazioni provate, l’ex compagna di Luigi Favoloso ad oggi riesce a far parlare di sé anche sui social. La sua vita sembra aver trovato una stabilità con il ritorno a casa del figlio Carlos, avuto dal matrimonio con Fabrizio Corona. Non belli gli ultimi periodi sia dell’ex re dei paparazzi che per la sua ex moglie. Con le accuse reciproche ed i veleni tra i due che non hanno fatto di sicuro bene al figlio. Non bella nemmeno la parentesi che l’ex modella ha avuto con l’attuale compagno di Elena Morali. Con la fine della loro relazione che si è conclusa tra accuse a vicenda e rinvii legali. Insomma, adesso per lei sembra che sia arrivato un periodo di serenità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

Nina Moric nelle ultime settimane è stata molto attiva anche sui social, con tanti scatti che hanno mostrato anche il suo cambio look che ha lasciato i follower senza parole. I capelli color fucsia le hanno fatto cambiare completamente aspetto, con i follower che sono rimasti senza parole, addirittura non riconoscendola. Insomma, un cambiamento che ha avuto molti significati nella sua vita. In primo luogo quello di voler mettersi alle spalle un periodo negativo per tornare a sognare il meglio per lei e per il figlio Carlos. Nel post che ha pubblicato poco fa il riferimento va proprio alla voglia di continuare a sognare. Lo scatto (che abbiamo pubblicato sotto) mostra la modella e showgirl mentre dorme, con uno scenario incantevole all’orizzonte ed una scollatura che si nota tra le coperte che non è sfuggita ai follower. Che non hanno potuto fare altro che restare senza parole di fronte alla bellezza del post.