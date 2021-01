Elena Morali festeggia il compleanno, gli occhi dei follower cadono proprio li

Elena Morali nel giorno del suo compleanno ha pubblicato una foto su IG che ha messo in evidenza le sue curve che hanno esaltato il web

La giornata più bella dell’anno, quella del compleanno anche se arrivato in un periodo non bellissimo. Dove non si può festeggiare con chi si vuole a causa di un emergenza che sta rendendo tutto più difficile. Ma anche in questo giorno che non è come lo avrebbe immaginato ha cercato di essere quella di sempre, o meglio la ragazza che è riuscita anche grazie all’arrivo di Luigi Favoloso nella sua vita a mettersi tutte le difficoltà alle spalle. I suoi 31 anni con il sorriso ed un atmosfera surreale che dal mese di febbraio scorso ha colpito il nostro paese e gran parte del mondo, con una pandemia che ancora non ha visto la sua fine. Tanti i post della showgirl che in questi mesi hanno provato a regalare un sorriso ai follower, tante anche le provocazioni che non sono mancate. Tanti i post bollenti con le sue curve in primo piano che non sono passati inosservati.

Elena Morali, bellezza che fa impazzire i follower. Non è di sicuro la prima volta che accade, con i follower che si dicono pazzi per la showgirl bergamasca che riesce sempre, in un modo o in un altro ad attirare l’attenzione su di se. Cosa che ha fatto anche con l’ultimo post che ha lasciato i suoi fan attratti dalla sua bellezza e sensualità. Davanti ad una torta ha così commentato il giorno del suo compleanno: “Che poi l’importante non è Dove e Come festeggi… ma CON CHI festeggi”. Parole che sono state molto apprezzate dai follower, che in verità si sono distratti anche di fronte alla scollatura della showgirl che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Il riferimento dello scatto è sicuramente rivolto al compagno Luigi Favoloso, una dedica alla persona che sta rendendo speciale la sua vita. Ma alcuni follower si sono chiesti il perché della sua assenza dalla foto. Gettando qualche ombra sul rapporto che invece appare stabile da tempo.