Un ex concorrente di Temptation Island, Alessandra De Angelis si è sfogata su Instagram dopo aver scoperto di essere risultata positiva al Covid a pochi giorni dal parto, l’influencer in dolce attesa si è mostrata molto preoccupata e impaurita per la situazione, ecco cosa ha confessato

Un ex partecipante di Temptation Island si è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, stiamo parlando di Alessandra De Aneglis, l’influencer dopo aver appreso di essere positiva al Covid ha avuto un momento di sconforto soprattutto per il fatto che è in dolce attesa, sicuramente una brutta notizia per la De Angelis e suo marito Emanuele D’avanzo, entrambi avevano partecipato al reality e dopo diverse discussioni sono riusciti a risolvere le problematiche della loro relazione, coronando finalmente il sogno di Alessandra di diventare mamma per la terza volta. Nelle ultime ore l’influencer ha fatto preoccupare moltissimo i suoi followers, mostrandosi distrutta e con le lacrime agli occhi l’ex partecipante di Temptation Island ha confessato di essere positiva al corona-virus e di essere molto preoccupata per il parto che dovrebbe avvenire a breve essendo alla 37esima settimana, lo aveva annunciato qualche settimana fa con orgoglio, questa sarebbe la sua terza gravidanza, dopo due bei maschietti e in arrivo finalmente una femmina, il nome è già stato scelto, si chiamerà Adria Maria.

Purtroppo i momenti di felicità sono stati brevi per i neo genitori, i quali sono caduti nello sconforto per la notizia del virus che è sfortunatamente arrivato nella loro casa nel momento meno opportuno, entrambi sono molto spaventati per ciò che potrebbe accadere, ovviamente tutti i loro fan stanno cercando di tirarli su di morale augurandoli il meglio.

Alessandra De Angelis prima del parto “sono positiva al Covid, ho pianto tanto“

Alessandra De Angelis ha fatto un lungo video su Instagram facendo commuovere tutti, la giovane ragazza incinta del terzo figlio ha contratto il Covid a pochi giorni dal parto, l’influencer è apparsa molto preoccupata per quello che potrà accadere e sopratutto per il fatto che dovrà cambiare tutti i suoi piani per partorire. La ragazza ha anche confessato di avere i sintomi come febbre, stanchezza e dolori fisici ma che inizialmente li attribuiva alla sua gravidanza e solo dopo aver fatto le varie analisi ha scoperto di essere positiva.

Ha voluto rassicurare tutti sullo stato di salute di suo marito e i suoi figli, i quali sono risultati negativi ai test e ha aggiunto che la cosa migliore sarebbe andare a vivere da sola in un’altra casa prima di partorire ma ha anche confessato che non riesce a lasciare la famiglia, la ragazza è apparsa allarmata soprattutto per quello che succederà durante il parto non potendo avere le persone care accanto a lei in quel momento.

Lei stessa ringrazia tutti i suoi followers per averla riempita di messaggi per la pronmta guarigione e ha detto che non vede l’ora di abbracciare la sua piccola in arrivo, facciamo anche noi i migliori auguri ad Alessandra e le auguriamo di rimettersi in fretta.