Alba Parietti, il racconto su Francesco Oppini “gli hanno fracassato la mandibola”

Alba Parietti, l’orribile storia del figlio Francesco Oppini, “è stato pestato a sangue” l’ex concorrente del Gf Vip ha subito un’aggressione ed ha riportato dei seri danni fisici e psicologici, ecco il drammatico racconto di sua madre

Il tristissimo racconto di Alba Parietti a Storie Italiane, programma televisivo della Rai condotto da Eleonora Daniele, Alba in collegamento da casa ha ricordato il drammatico episodio in cui è stato coinvolto suo figlio Francesco Oppini. La showgirl ha voluto ripercorre gli orribili momenti dell’ex gieffino quando, prima di diventare famoso grazie al reality, è stato picchiato a sangue in una rissa riportando pesanti danni fisici e psicologici, scopriamo nel dettaglio cosa ha raccontato la Parietti.

Leggi anche->Carlotta Dell’Isola: ecco perchè indossa quelle extension

Alba Prietti racconto scioccante su Francesco Oppini “mio figlio picchiato a sangue”

Francesco Oppini in passato è stato coinvolto in una violenta rissa ed è stata proprio sua madre, Alba Parietti, a raccontare il drammatico episodio confessando di aver avuto paura per la vita di Francesco, oggi nonostante il dispiacere sia ancora evidente la showgirl ha dichiarato che la giustizia ha fatto il suo corso e dopo ben 5 anni di processi e tribunali i responsabili sono stati puniti.

A far riemergere quei brutti momenti nella mente della Parietti è stato Giuseppe Pio, un ragazzo di appena 18 anni che ha subito, se ben in modo ancora più drammatico, la stessa cosa di Francesco, il giovane ospite in studio ha raccontato di quando è finito in coma per colpa di un pugno, oggi Giuseppe sta bene ed è uscito dal coma ma la sua storia ha colpito in modo particolare Alba la quale ha confessato “la vicenda di mio figlio è stata meno tragica ma altrettanto complicata perchè gli hanno fracassato la mandibola“, la madre di Oppini con la voce stridula dichiara che la questione è accaduta diversi anni fa ma che anche suo figlio è stato pestato a sangue riportando diverse fratture scomposte.

Per quanta riguarda il processo di cinque anni, la Parietti ha detto di non voler approfondire la questione, probabilmente arrabbiata per i troppi anni di sofferenza, ma ha comunque confessato che se suo figlio non avesse avuto giustizia dopo quello che gli è successo probabilmente avrebbe sofferto due volte.

Leggi anche->Sanremo 2021: Svelate le rigidissime regole anti-covid per i cantanti

Oggi Francesco Oppini sta bene e si è ripreso la sua rivincita facendosi conoscere per la persona straordinaria che è diventata, sicuramente grazie anche all’educazione di sua madre, Alba.