Il Festival di Sanremo inizierà a breve, e tra i mille dubbi, al momento sono state rese note, le rigidissime regole per evitare contagi da Covid-19 per i cantanti in gara.

Vediamo insieme in che cosa consistono, e tutto quello che c’è attorno.

Sanremo 2021: Svelate le rigidissime regole anti-covid per i cantanti

Il tanto amato ed atteso Festival di Sanremo, sta per iniziare, ma dato il periodo davvero particolare che stiamo vivendo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, tutto è davvero difficile.

Nella giornata di ieri, sembrava anche possibile che Amadeus abbandonasse il programma ma a quanto pare non succederà.

In queste ultimissime ore, però la Federazione Industriale Musica Italiana, ha reso noto a tutti, quale sarà il protocollo da rispettare per i Big presenti al Festival.

Se, ci sarà un nuovo Dpcm, da parte del governo, ovviamente verrà modificato, ma vediamo di capire quali sono queste rigidissime regole che andranno rispettate per evitare contagi all’interno del teatro.

Come prima cosa, tutti i partecipanti dovranno effettuare il tampone rapido ogni giorno, e tutti quelli che partecipano, effettueranno il tampone dove la Rai allestirà un tendone, a proprie spese.

Non ci saranno in alcun modo, red carpet o qualsiasi tipo di promozione, e ci saranno orari diversi per l’ingresso in teatro, sia degli artisti, che del personale che li accompagna.

I cantanti, avranno solamente un autista per tutto il periodo e per tutti gli spostamenti necessari.

Non sarà presente la sala stampa, ed i giornalisti accreditati potranno fare il loro voto, solamente on line.

Insomma, tutto sarà diverso da come siamo abituati, ma sicuramente ci sarà la magia del Festival di Sanremo, e voi lo seguirete come ogni anno?