Francesco Facchinetti, follia alle 5 del mattino: “E’ tutto pronto”

Francesco Facchinetti si è alzato alle 5 del mattino per preparare una bellissima sorpresa alla moglie Wilma Faissol. Ecco cosa sé successo nella notte in casa dell’ex capitan uncino.

Francesco Facchinetti ama condividere molti momenti della sua vita familiare. E ieri è stato un giorno molto importante nella vita della famiglia Facchinetti. La bellissima moglie di Francesco, Wilma Faissol ha compiuto 40 anni e l’ex capitan uncino ha voluto preparargli una bellissima sorpresa. Complice un’agenzia che organizza eventi ed allestimenti si è svegliato alle cinque di mattino per addobbare a festa la loro casa di Mariano Comense e preparare una bellissima sorpresa per il risveglio della amata moglie. Palloncini colorati, un percorso di candele e una grande scritta con il numero 40. E se le norme anticovid non permettono di festeggiare con gli amici, Francesco ha deciso di celebrare comunque l’importante ricorrenza della moglie in grande stile e senza farle mancare proprio niente. Ovviamente erano presenti, oltre ai due gatti di famiglia anche i due bambini avuti dalla coppia, Lavinia e Leone.

Non è la prima volta che l’ex cantante sorprende la consorte. Solo l’estate scorsa ha deciso di risposare Wilma per la seconda volta, ovviamente organizzando tutto da solo e informando a brasiliana sa poche ore dalla cerimonia. Insomma un uomo da sposare o meglio da sposare due volte. La festa per i 40 anni di Wilma e continuata fino a sera, con giochi, aperitivi e con l’arrivo di una romantica cena firmata da un famosissimo chef stellato. Non è mancata neanche la torta di compleanno con le candeline che Lady Facchinetti ha deciso di spegnere con i suoi due adorabili bambini. Resta segreto invece il regalo che Francesco ha portato alla moglie.

Nel video pubblicato su Instagram si intravede un sacchetto nero ma la coppia non ha voluto condividere il contenuto con i propri followers. Una giornata indimenticabile e speciale perfettamente riuscita e Wilma e sembrata raggiante e felicissima delle attenzioni speciali di suo marito. Bravo Francesco!