Carlotta Dell’Isola: ecco perchè indossa quelle extension

Dopo tanto mistero svelato il motivo per cui Carlotta Dell’Isola porta quelle extension che da settimane stanno scatenando il web

Carlotta Dell’Isola nelle ultime settimane, precisamente dopo la puntata del GFVip dell’11 gennaio è stata pesantemente attaccata per via dei suoi capelli. L’ex concorrente dell’Isola dei famosi, sta facendo molto chiacchierare per via della sua acconciatura. Da casa, i telespettatori hanno notato un particolare: le sue extension, ovvero delle integrazioni artificiali che si applicano ai capelli. A quanto pare anche nella Casa le sue colleghe hanno cercato di fare il possibile per modificare qualcosa, ma non c’è stato verso. Sia Giulia Salemi che Cecilia Capriotti le hanno consigliato addirittura di toglierle ma la scelta di Carlotta di tenerle è dettata da un motivo ben preciso.

Ecco perchè Carlotta Dell’Isola porta quelle extension

Carlotta Dell’Isola ha confessato prima di entrare nella casa del GFVip che ha un grave problema con i capelli. A tal proposito, anche Federico Fashion Stylist ha tentato di darle una sistemata ma lei non ha voluto. La gieffina ha spiegato che in passato ha sofferto di bulimia e anoressia, e questo le ha comportato una grande perdita di capelli.

Oggi, infatti, a distanza di tempo non ha ancora una crescita regolare. A casa sua usa sempre prodotti specifici ma adesso non le è possibile. Intanto, però, nonostante la sua decisione di tenerle così, le altre concorrenti tra cui Giulia Salemi e Samantha De Grentet cercano di farle cambiare idea, facendole capire che senza extension starebbe meglio.

Chi è l’ultima giefffina arrivata in casa

Carlotta Dell’Isola è una giovane romana, precisamente di Anzio. Il suo successo è dovuto completamente alla partecipazione a Temptation Island che l’ha vista protagonista del programma grazie alla sua simpatia e alla sua genuinità. E vista la sua spontaneità, la ventisettenne è stata scelta anche per il GFVip.

Carlotta è entrata nella Casa il 20 dicembre e ad oggi sembra ancora non essersi raccontata come il pubblico desidera. Qualcuno la vede molto chiusa altri invece pensano che la sua presenza è quasi inutile.