Paris Hilton diventerà mamma con la fecondazione in vitro: “È stata dura”

Paris Hilton ha scelto la fecondazione in vitro per diventare mamma e le sue parole sull’esperienza con il trattamento stanno facendo il giro del mondo intero.

Paris Hilton lo ha rivelato solo recentemente, anche se era progettato da mesi: ha iniziato la fecondazione in vitro per avere due gemelli, maschio e femmina. Un argomento che ancora è delicato e che trova molti oppositori che giudicano la questione controversa sul piano etico. Ecco che cosa ha recentemente dichiarato l’ereditiera.

Dopo una relazione rosa e fiori che dura da ormai quasi due anni, Paris Hilton e il suo compagno Carter Reum hanno deciso di fare il grande passo: allargare la famiglia.

E così l’ereditiera statunitense si prepara a diventare mamma per la prima volta ma non di uno, bensì due bambini contemporaneamente.

Come ha svelato per la prima volta durante “The trend reporter”, un poadcast settimanale nel quale la giornalista e volto TV Mara Schiavocampo parla di tutti gli ultimi trend, la scelta di Paris è stata insolita: per poter essere certa di dare alla luce due gemelli e avere la possibilità di sceglierne anche il sesso la ricca ereditiera ha infatti voluto avvalersi della tecnica della fecondazione in vitro.

Il consiglio di Kim Kardashian

È stata lei stessa a parlarne liberamente durante il poadcast, annunciandolo per la prima volta al mondo intero. Pochi infatti erano già a conoscenza della scelta della Hilton, tra questi una sua stretta amica, la star Kim Kardashian. Proprio la famosa amica le aveva consigliato di rivolgersi ad un medico specializzato, suggerendole lo stesso che la aveva assistita durante con i suoi due bambini avuti da madre surrogata: “È stata la mia amica Kim Kardashian a consigliarmi questa soluzione, di cui non sapevo nulla, e sono contenta di aver seguito il suo suggerimento“, ha infatti affermato Paris.

Il desiderio di Paris: due gemelli, maschio e femmina

Tramite la tecnica della fecondazione in vitro, Paris Hilton e il compagno saranno così in grado di scegliere anche il sesso dei due nascituri: “Voglio due gemelli, un maschio e una femmina“, ha dichiarato nel poadcast la 39enne.

Già lo scorso settembre, ospitata ad un altro poadcast, l’influencer aveva svelato i suoi desideri e finalmente sembra che questi diventeranno realtà, il processo per la fecondazione è infatti iniziato ad agosto dello scorso anno, quando la Hilton aveva rivelato di aver congelato i propri ovuli: “L’ho fatto un paio di volte, è stata dura, ma sapevo che ne sarebbe valsa la pena“, ha dichiarato.

L’amore per Carter

L’ereditiera infine ha parlato dell’amore che la lega al compagno: “Carter è molto brillante e imparo tanto da lui. Ci sosteniamo a vicenda e non l’ho mai fatto prima. È una sensazione davvero incredibile“, ha teneramente raccontato, spiegando di come l’uomo la faccia sentire una principessa per tutto il tempo. “Credo che fare dei figli sia il significato della vita e io non avevo ancora avuto modo di sperimentarlo, perché sentivo che nessuno meritasse quell’amore da me, ma ora ho finalmente trovato una persona che sono sicura al 100% sia quella giusta per me“, ha infine aggiunto.