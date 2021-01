Caterina Balivo da perdere il fiato: per il ritorno in tv la scollatura è illegale

Caterina Balivo irresistibile: per il ritorno in televisione a “Il cantante mascherato” presenta un outfit da capogiro. La foto scatena i fan

La conduttrice è tornata finalmente in televisione per la gioia dei suoi follower, che da tempo hanno aspettato il suo rientro. Membro della giuria nel programma di Milly Carlucci “Il cantante mascherato”, nella puntata di ieri sera ha già fatto parlare di sé. Prima per una gaffe con Patty Pravo, poi rientrata. Ma soprattutto per il suo outfit che ha messo in risalto tutta la sua bellezza e sensualità. Una scollatura definita ‘illegale’ dal popolo del web ha ottenuto un successo clamoroso su Instagram sin dal momento della pubblicazione dello scatto. Poi anche un video che ha evidenziato le trasparenze del vestito hanno contribuito a rendere incandescente l’atmosfera. Insomma, per la conduttrice, che è diventata un personaggio pubblico a tutti gli effetti anche sui social, debutto migliore non poteva esserci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo ha scatenato tantissimi commenti sulla sua pagina ufficiale Instagram. Il suo post (foto e video che abbiamo pubblicato sotto) ha ottenuto un successo clamoroso su Instagram con i follower che hanno apprezzato tantissimo il suo outfit e le qualità fisiche indiscusse della conduttrice. Che è pronta ormai per il definitivo ritorno in televisione. Adesso si accontenta della partecipazione al programma di Milly Carlucci, rimanendo in attesa di una trasmissione tutta sua. Ricordiamo che la bellezza napoletana aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione lontana dal suo lavoro con l’arrivo dell’emergenza Coronavirus. Una decisione che i suoi fan non avevano preso bene, ma che avevano capito in quanto la diretta interessata aveva preferito rimanere accanto alla sua famiglia in un momento difficile per tutti. Ma adesso sembra davvero pronta a recuperare il terreno perso e a conquistare un posto importante in un programma tutto suo.