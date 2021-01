Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Milly Carlucci, sul nuovo programma Il cantante mascherato, e quali problemi ci sono.

Lei è una donna e presentatrice molto apprezza ed amata dal pubblico, stiamo parlando di Milly Carlucci.

In queste ore, ha confessato che ci sono già problemi con il suo nuovo programma, ancora prima di iniziare venerdì, ma vediamo meglio di che cosa si tratta.

Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci rivela “Ci sono già dei problemi”

Come sappiamo, siamo tutti in attesa ce da questo venerdì inizi il nuovo programma condotto dalla bravissima Milly Carlucci.

Stiamo parlando ovviamente del Il Cantante mascherato, giunto alla sua seconda edizione, ma in queste ultime ore, la bellissima padrona di casa ha rilasciato una particolare intervista alle pagine del giornale Nuovo.

Il programma va in onda in diretta, tutte le settimane, come era già successo in precedenza con Ballando con le stelle, ma sicuramente non è una cosa facile, dato il periodo particolare che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid 19.

Milly ha infatti dichiarato le seguenti parole:

“….è un programma in diretta, con tutti i problemi che questo comporta…La vita va avanti e anche la Tv deve farlo…Dobbiamo tentare di fare cose normali con molta attenzione…”

Sperando, ovviamente, che non ci siano nuovamente tutti i problemi che ha avuto Ballando, si è passato poi a chiedere delle maschere scelte.

Milly ha rivelato che il tipo di maschera che sceglie il personaggio, viene fatta anche insieme all’artista che c’è al di sotto, perché parlano e svelano lati del loro carattere.

Ha poi continuato dicendo, che Costantino Della Gherardesca sarà uno dei nuovi giudici, perchè anche a Ballando ha dimostrato di sapere giocare con le maschere.

E voi cosa ne pensate di Costantino al posto di Guillermo Mariotto in giuria? Secondo voi anche il Cantante Mascherato potrebbe avere le stesse problematiche di Ballando, ovviamente ci auguriamo di no.