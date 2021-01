Cerchiamo di capire insieme, per quale motivo, Flavio Montrucchio si è scagliato contro il programma che lo ha visto nascere molti anni fa.

Lui è un bellissimo ragazzo, o meglio uomo, che ha iniziato la sua carriera lavorativa partecipando al Grande Fratello, ma in queste ultime ore sembra che qualcosa di particolare sia successo.

Vediamo meglio insieme per quale motivo ha voluto dichiarare queste parole contro il GF.

Flavio Montrucchio si scaglia contro il Grande Fratello: svelato il motivo

Come sappiamo il bellissimo Flavio Montrucchio ha iniziato a muovere i suoi passi in televisione, quando il Grande Fratello era alle prime edizioni, e per la precisione alla seconda.

Con il passare del tempo è diventato sia un attore che un conduttore di programmi televisivi, e negli ultimi giorni è stato ospite nel programma Tv Talk su Rai tre.

Flavio ha recitato, nella soap opera che all’epoca era molto amata ed apprezzata, ovvero Cento vetrine, ma proprio durante l’intervista ha confermato la voce che circolava da un po’, ovvero che non si dedicherà più alla carriera da attore.

Ha infatti preferito la sua carriera come presentatore, che sta continuando a portare avanti, su Discovery e su Real Time.

Ovviamente, non potevano non parlare della sua partecipazione al Grande Fratello, nel 2001, quando davvero i reality erano sconosciuti, e Flavio vinse anche la sua edizione.

Il presentatore del programma, ha chiesto a Flavio, se avrebbe piacere a partecipare, alla versione vip del GF, e la risposta, o meglio la frecciatina è stata la seguente:

“Ho già detto prima che non voglio più recitare“

Insomma sembra proprio che al momento non scorra buon sangue tra Flavio ed il Gf, oppure era solamente una battuta, non lo possiamo sapere.

E voi come interpretata questa frase detta dal bellissimo e bravissimo Flavio Montrucchio sul Grande Fratello?