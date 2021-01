Vediamo insieme che cosa sta succedendo e per quale motivo il programma di Eleonora Daniele si ferma e chiude prima.

Il programma va in onda tutti i giorni ed è super amato e seguito, stiamo parlando di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele.

Vediamo insieme però cosa sta succedendo in queste ultime ore, e perché chiude prima.

Storie Italiane: Il programma di Eleonora Daniele si ferma e chiude prima

Sembra non esserci un momento di pace, per i vari programma televisivi della rai, perchè anche oggi, che è il 27 gennaio, il programma di Eleonora Daniele, cambia orario, dopo lo stop di ieri.

Il motivo di questa modifica è per La giornata della Memoria, e per questo ci saranno le celebrazioni in diretta dal Quirinale, e verrà dato grande spazio.

Il programma inizierà come di consueto, intorno alle 10 di mattina, ma alle 10.55 verrà data la linea alle celebrazioni.

Dove sarà presente anche il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella, dal palazzo Quirinale.

Anche il programma successo, ovvero quello condotto da Antonella Clerici, è sempre mezzogiorno, dovrebbe iniziare leggermente in ritardo.

Insomma, per un motivo o per un altro, i programmi in questo inizio di anno 2021, sembrano non avere pace, ma questa volta è per un nobile motivo.

Una giornata davvero importante che bisogna far ricordare a tutti, anche ai ragazzi più piccoli.

Da domani, dovrebbe tornare tutto in onda nel solito orario, sempre che non ci siano le consultazioni in diretta, per via delle dimissioni che ha consegnato Conte.

E voi seguirete le celebrazioni in diretta per la Giornata della Memoria di oggi?